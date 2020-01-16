Российские военные опровергли удары ВКС по гражданским целям в Идлибе

Сообщения о том, что российские ВКС якобы атаковали гражданские цели в Идлибе, не соответствуют действительности, заявил глава центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.

Комментируя заявления «ряда информационных ресурсов», Боренков подчеркнул, что после объявления режима прекращения огня ВКС вообще не проводили боевых вылетов, передает РИА «Новости».

Напомним, режим прекращения огня начал действовать с 12 января. Он был введен в соответствии с договоренностями России и Турции. Боевики в тот же день его нарушили. 16 января войска Сирии возобновили военную операцию в Идлибе.

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