Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».40 комментариев
Застрявших на Диксоне из-за шторма детей решили вернуть домой
Группу из более чем 30 детей, которые не смогли уехать с острова Диксон из-за шторма, отправят домой самолетом, сообщили в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа.
Более 30 детей из Норильска и Дудинки должны были отправиться на корабельную экскурсию по маршруту Диксон – Дудинка, однако поездку отменили из-за угрозы шторма. Позже они не смогли вылететь обратно из-за непогоды, передает РИА «Новости».
В пресс-службе администрации района уточнили, что все дети находятся в благополучном состоянии, осмотрены врачами и не болеют. Школьникам предоставляется трехразовое питание. В среду планируется отправить их домой бортом.
Диксон является самым северным поселком России. Он расположен на берегу Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае.
На прошлой неделе «медвежий патруль» прогнал белого медведя от поселка на Таймыре.
В Крыму в конце сентября на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за подъема воды застряли четверо туристов.