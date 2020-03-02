В Германии заявили о неспособности Европы справиться с беженцами из Сирии

«Европейские границы – это не железный занавес, беженцы будут все равно проникать. Единственный вариант – торговаться с Эрдоганом, как на базаре, чтобы он остановил этот поток», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя обещание президента Франции помочь с защитой европейских границ от потока нелегальных мигрантов.

«Проблема беженцев для Европы стоит сегодня еще острее, чем в 2015 году, – сказал немецкий политолог Александр Рар. – Такого еще не было. Сейчас повсюду показывают кадры, как многотысячные толпы сирийцев стоят перед заграждениями из колючей проволоки, которые выставили болгары и греки».

«Понятно, что большая часть беженцев не захочет задерживаться в балканских странах, где не платят социальных пособий. Они будут стремиться в Германию и Скандинавские страны, поэтому для Берлина это серьезный вопрос. В Германии и так неспокойная обстановка из-за коронавируса, экономическая ситуация резко ухудшается, а сейчас еще мигранты добавятся», – пояснил Рар.

«И в этом вопросе жители Германии, да и в целом Евросоюза, разделились на два лагеря. Одни выступают за недопуск мигрантов в ЕС. А леволиберальные СМИ, наоборот, пишут о позоре для Европы и о том, что Эрдоган шантажирует ЕС в то время, как люди умирают на границе», – продолжил политолог.

По мнению Рара, у Евросоюза нет сил и средств для сдерживания беженцев. «На границах могут происходить страшные вещи, когда сирийцы попытаются прорваться, а полиция решит их остановить. Это не те люди, которые смиренно просят помощи у Европы, а агрессивная толпа из молодежи и мужчин средних лет. И как только первые из них прорвутся, за ними последуют тысячи и тысячи следующих», – предположил собеседник.

«Сейчас Европа решила закрыть границы и подключить к охране военных. Звучат полушутливые предложения построить стену, как у Трампа на границе с Мексикой. Но тогда это будет уже не та Европа, которая уважает законы демократии и права человека», – подчеркнул политолог.

«Понятно, что Макрон, как один из лидеров Европы, будет давать обещания по защите границ. Но европейские границы – это не железный занавес, беженцы будут все равно проникать. Потому Европе надо торговаться с Эрдоганом, как на базаре, чтобы он остановил этот поток и закрыл границы», – резюмировал Рар.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу. В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении открыть границы с ЕС для мигрантов из Сирии. К вечеру воскресенья границу Турции с ЕС пересекли уже свыше 100 тыс. мигрантов.

В воскресенье Греция обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС по мигрантам, а также объявила ситуацию на границе исключительной угрозой национальной безопасности.

Вслед за этим президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помочь Болгарии и Греции защитить границы от резкого увеличения числа нелегальных мигрантов.

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