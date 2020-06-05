Эксперт оценил вероятность военного конфликта Греции и Турции

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5 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Главная цель России в Ливии не связана с поражениями Хафтара

Поражение войск фельдмаршала Хафтара под Триполи пока еще не стало победой его враговФото: Karine Pierre/Reuters
Многим казалось, что в ливийской гражданской войне Москва подыгрывает Хафтару. Однако на деле Москва сумела сохранить доверительный контакт и с его врагами из Правительства национального согласия (ПНС). Неслучайно сразу после крупного разгрома войск Хафтара в аэропорту Триполи, ПНС отправила делегацию в Москву. Как России защитить свои интересы в Ливии, если расклад сил там решительно изменился? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Интеграции черных в Америке так и не случилось

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Почему внутри Америки так много самых разных людей так активно поддерживают протесты, а иностранцам и иммигрантам первого поколения кажется, что чёрные люди давно чрезмерно эксплуатируют карту рабства, сегрегации и неравенства и заходят слишком далеко? Подробности...

В США творится большевистский обман

Илья Переседов, журналист
Бацилла левой идеологии, которая убила Российскую империю и лишила её будущего, через сто лет точно так же может пустить под откос историю США. Тогда американцам придётся напоминать себе о потерянном величии своей страны куплетами про «Песни Элвиса, и хруст кунжутной булки…» Подробности...
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С чиновниками-вотчинниками не будет «НЭПа 2.0»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Глядя на ситуацию в Норильске, приходится констатировать, что со времён крепостного права или даже вотчинного управления в умах иных чиновников мало что изменилось. Москва далеко, авось не заметят, по-тихому проскочим, а там ладно. Подробности...
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              Эксперт оценил вероятность военного конфликта Греции и Турции

                 5 июня 2020, 12:32
              Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов

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              «Исторический антагонизм Греции и Турции повышает градус нынешнего кризиса. Но обе страны входят в НАТО, потому Вашингтон попытается замести их противоречия «под ковер», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя заявление минобороны Греции о готовности страны к войне против Турции.

              «Отношения Греции и Турции – это мина замедленного действия под фундаментом НАТО», – сказал эксперт клуба «Валдай», профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

              «Принятие обеих стран в состав Североатлантического альянса, я считаю, было ошибкой. У них длинная история сложных взаимоотношений и есть целый ряд нерешенных вопросов. В том числе – территориальных», – напомнил эксперт.  

              «В результате мы видим, как скрытые противоречия раз за разом выходят на поверхность. Конфликт между странами может возникнуть из-за любого из споров: беженцы, трафик нелегальных мигрантов, контрабанда, спорные территории. Но вышло так, что греко-турецкие отношения обострились из-за нефти», – продолжил собеседник.

              «Главный траблмейкер в этой ситуации, без сомнения, Эрдоган. Он пытается усилить позиции Турции в мире и регионе, и один из шагов в этом направлении – попытка претендовать на шельф Греции», – отметил Ткаченко.  

              «Но основания для нынешнего кризиса лежат в историческом антагонизме турок и греков. Две нации неоднократно спорили за контроль над Балканами и островами Эгейского моря. Воплощение этих противоречий сейчас отражено в спорах вокруг Северного Кипра», – добавил эксперт.

              Ткаченко напомнил, что в Турции существует музей ненависти к грекам, а в Греции – памятники жертвам борьбы против турок. «К счастью, греко-турецкие отношения не так запущены, как отношения армян и турок. В последние 70 лет споры между ними решались в довольно цивилизованных рамках, но нормальными эти отношения назвать нельзя. Виной тому – недобросовестные политики-популисты. Эрдоган – один из них», – пояснил политолог.

              «В случае дальнейшего роста напряженности Афины, конечно, получат политическую помощь от Евросоюза. Военные же вопросы – прерогатива НАТО. Поэтому все вопросы будут решаться в Вашингтоне. Пока что США настроены антитурецки, но военный конфликт с участием Турции и Греции не отвечает интересам американской внешней политики. Скорее всего, думаю, дипломаты США постараются замести конфликт «под ковер», – спрогнозировал Ткаченко.

              Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Греция для защиты своих суверенных прав готова ко всему, в том числе к военным действиям против Турции.

              Несколько дней назад в правительственной газете Турции были опубликованы заявки на получение лицензии на исследования и добычу углеводородов государственной турецкой нефтяной компанией в районе вблизи греческих островов. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в понедельник заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции, и назвал провокацией выдачу лицензии на разведку нефти и газа на греческом континентальном шельфе. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 3 июня направил руководству Европейского союза письмо в связи с «турецкими провокациями».

              Греция заявила, что возможная эскалация со стороны Турции приведет не к греко-турецкому кризису, а европейско-турецкому кризису.

              Между тем накануне президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем в Анкаре сообщил, что Турция и ПНС Ливии намерены проводить разведку и разработку месторождений нефти и газа в Средиземном море.

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