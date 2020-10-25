Эрдоган угрожает Европе мусульманами

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25 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Российские ученые попали в зависимость от западных научных изданий

Ученым важно не только проводить исследования, но и рассказывать о них в научных изданиях Владимир Смирнов/ТАСС
Скандал с отказом публиковать российских ученых в США из-за мифических санкций угас сразу после возникновения. Американский геофизический союз пересмотрел свое решение и даже извинился. Однако сам этот случай крайне показателен с точки зрения того, в какую зависимость наука России попала от публикаций в научных изданиях Запада. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Престиж ООН вернет только новая холодная война

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    Эрдоган угрожает Европе мусульманами

    Эрдоган посоветовал Макрону лечить психику, а Вашингтону – ввести санкции против Турции    25 октября 2020, 19:30
    Фото: Burhan Ozbilici/АР/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    В последние дни президент Турции сделал ряд резких заявлений. Досталось и Макрону с его идеей «просвещенного ислама», которому Эрдоган посоветовал лечить психику, и немцам, устроившим обыски в мечети. Турецкий лидер называет себя защитником мусульман и грозит Европе распадом за ее отношение к приверженцам ислама. В ЕС угрозу понимают и открыто называют действия Эрдогана «разжигающими ненависть».

    «Макрон нуждается в лечении своей психики», – заявил накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Так он прокомментировал намерение своего коллеги Эммануэля Макрона организовать во Франции структуру, которая позволит создать «просвещенный ислам». По мнению самого Макрона, ислам в республике необходимо освободить от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей, что позволит избежать радикализации местной молодежи.

    Однако Эрдоган видит в этом «открытие фронта против мусульман». «Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране – это в первую очередь потеря контроля над разумом», – отметил турецкий лидер. По его словам, всякая враждебность исламу в Европе враждебна и туркам, потому что для жителей западных стран «мусульманин – это турок, а турок – мусульманин».

    Кроме того, Эрдоган осудил недавние действия немецкой полиции в одной из мечетей Берлина. В ходе проведения обысков 150 силовиков в масках и ботинках прошлись по молитвенным коврам во время утреннего намаза. «Совершая такие нападки на права мусульман, которые являются гражданами стран Европы, европейский фашизм перешел в новую фазу. Если они не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри», – приводит слова Эрдогана РИА Новости.

    И если Берлин пока игнорирует заявления турецкого лидера, а Брюссель дипломатично призывает Эрдогана «остановить опасную спираль конфронтации», то Париж практически сразу отозвал своего посла из Анкары, назвал оскорбления в адрес Макрона недопустимыми и потребовал от Эрдогана «изменить его политический курс, поскольку он опасен во всех отношениях».

    Позже за Макрона вступился министр иностранных дел Франции. Осудив заявление турецкого президента, Жан-Ив Ле Дриан напомнил, что Анкара не отреагировала на недавнее убийство французского учителя Самюэля Пати этническим чеченцем Абдуллахом Анзоровым. И больше того – власти Турции начали «ненавистническую и клеветническую кампанию против Франции» с целью «разжигать ненависть против нас и среди нас».

    Таким образом, отношения Франции и Турции «магистрально испорчены», считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, «Эрдоган ведет рискованную игру» и не первый раз персонально нападает на Макрона. Он то ставит ему диагноз в виде «смерти мозга», обыгрывая известную фразу Макрона о НАТО, то советует ему заняться психическим здоровьем. «Поэтому реакция Парижа в виде отзыва посла логична», – отмечает Пушков.

    По мнению сенатора, президент Турции ведет себя таким образом не только из-за того, что «ощущает свою силу», но и из-за того, что «ощущает слабость или отсутствие противодействия со стороны других игроков». «Но тактика одновременного обострения на многих фронтах в конечном счете еще никому не приносила успеха. Идя по этому пути, Эрдоган рискует утратить баланс между нужной в политике решительностью и безудержным авантюризмом», – предполагает политик.

    Между тем эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко счел заявление Эрдогана в адрес Макрона «катастрофой дипломатии и поражением Турции». «Это говорит о том, что он чувствует себя неуверенно и теряет терпение. Возможно, он теряет веру в то, что у Турции все удачно сложится в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. В противном случае он бы помалкивал или ограничивался бы короткими общими фразами», – сказал Ткаченко газете ВЗГЛЯД.

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    В то же время эксперты отмечают, что за последние годы Эрдоган успел поссориться не только с Францией и США, но даже с Германией и Китаем, чего нельзя сказать об отношениях президента Турции с лидерами России и Британии. «Интересно, что на заседании форума «Валдай» президент Путин комплементарно высказался в отношении Эрдогана, назвав турецкого коллегу гибким человеком, с которым можно договориться. Скорее всего, у Москвы есть уверенность в том, что несмотря на зигзаги во внешней политике, Турция остается ответственным игроком, который не выходит за рамки того, что может себе позволить государство, считающее себя партнером России», – пояснил политолог.

    При этом Турции из-за членства в НАТО многое сходит с рук. «Явное диссидентство Эрдогана не сказывается на статусе Анкары в альянсе. Даже закупка систем ПВО С-400, несмотря на все угрозы со стороны Вашингтона, до сих пор не привела к санкциям», – констатирует Ткаченко.

    «Турция вмешивается в конфликты в Сирии, Ливии, Карабахе, грозит Европе беженцами, в одностороннем порядке меняет статус восточного Средиземноморья, осуществляет экономическую деятельностью в чужих территориальных водах, но международное сообщество это принимает», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    «Оскорбляя Макрона, Эрдоган стремится выступить как защитник всех мусульман. Он все больше уходит от светского наследия Ататюрка и ведет борьбу с Саудовской Аравией за влияние, как минимум, на суннитскую часть исламского мира. Потому его слова – это сигнал не Макрону и не Франции, а провокационный сигнал всем мусульманам о том, что он не позволит западным политикам извращать или критиковать религию», – пояснил политолог. К слову, в некоторых странах Ближнего Востока уже начали бойкотировать французские товары. 

    Что касается нежелания Турции ссориться с Лондоном – эксперты указывают на то, что Британия после Brexit пока не сформулировала новую концепцию внешней политики, потому Анкара не считает нужным конфликтовать с Туманным Альбионом. Кроме того, недавно британскую разведку MI-6 возглавил Ричард Мур – профессиональный разведчик и дипломат, который связан с Турцией годами службы (в том числе – в качестве посла Британии в Анкаре) и хорошими личными отношениями с Эрдоганом.

    «Президент Турции – эмоциональный человек, для которого важны не только национальные интересы, но и личные обстоятельства.

    Например, СМИ часто пишут о том, что у британского премьера Бориса Джонсона есть турецкие корни. Возможно, турецкого лидера на этом фоне возникла некая симпатия к Лондону. А вот Макрон, с точки зрения Эрдогана – это мальчик из пробирки и политик другого поколения, который не может учить президента Турции жизни», – объясняет Кортунов.

    Вместе с тем, на нынешнем этапе развития международных отношений Анкара крайне заинтересована в сохранении партнерских отношений с Москвой, полагают эксперты. Очередным свидетельством этого является воскресное заявление Эрдогана о том, что Турция не откажется от С-400 по требованию США, потому что она «не племенное государство». Также сюда можно отнести достаточно хамский призыв Эрдогана к Вашингтону «не опоздать с введением санкций» против Анкары.

    «Нас очень многое связывает – это энергетика и бизнес, Сирия, Ливия, Южный Кавказ, экспорт вооружений. Для Эрдогана Путин гораздо важнее Макрона, потому здесь мы видим сдержанность в оценках и заявлениях, хотя и разногласий у нас немало. Но Эрдоган – опытный политик, потому он прекрасно знает, с кем можно ссориться, а с кем – нельзя», – резюмировал Кортунов.

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