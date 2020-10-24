США заявили о несовместимости использования С-400 и обязательств Турции в НАТО

Соединенные Штаты осуждают испытания Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

«Мы осуждаем решительным образом запуск ракеты С-400 как несовместимый с обязательствами Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера Соединенных Штатов», – сказала Ортагус РИА «Новости».

По ее словам, США на самых разных уровнях доносили до Анкары свою позицию о недопустимости использования С-400. «Соединенный Штаты ясно выражали ожидания, что С-400 не должны быть введены в строй. Мы также ясно заявляли о потенциальных серьезных последствиях для наших отношений в сфере безопасности, если Турция активирует эту систему», – указала она.

В субботу Анкара предложила Вашингтону обсудить возможные технические меры в отношении закупленных у России комплексов С-400. До этого министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара продолжает проверку и подготовку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400. Министр подчеркнул, что приобретение и испытания ЗРК С-400 не означает отдаление Турции от НАТО.

СМИ сообщали, что Турция перебросила ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний. Турецкие СМИ публиковали видеозапись с пуском ракеты.

Госдеп заявлял, что приобретение Турцией российских комплексов является «важнейшим препятствием» в ее отношениях с США. Также стало известно, что почти два года члены американского Конгресса блокировали сделки по продаже вооружений Турции из-за покупки Анкарой ЗРК С-400.