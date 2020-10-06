СМИ: Турция перебросила российские ЗРК С-400 в Самсун

Турция во вторник перебросила российские ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний.

Агентство Sputnik.Турция публикует снятые очевидцами кадры, на которых конвой с транспортом, перевозящим компоненты С-400, движется по направлению к соседней провинции Синоп, где, как ожидается, пройдут их испытания, передает РИА «Новости».

При этом официальных заявлений по этому поводу турецкие власти пока не сделали.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турции следует заняться поисками альтернативы приобретенным ею российским зенитно-ракетным комплексам С-400, чтобы не создавать риска для авиации членов альянса. При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Турция была вынуждена купить российские системы ЗРК С-400, поскольку «не смогла приобрести американские ЗРК Patriot или другие подобные системы для своей обороны».

Ранее стало известно, что почти два года члены американского Конгресса блокировали сделки по продаже вооружений Турции из-за покупки Анкарой ЗРК С-400.

Кроме того, законопроект США по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой.