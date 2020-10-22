Что ответить желающим вернуть чеченцев из Парижа в Москву

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22 октября, четверг  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
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Рубль начал ползучее укрепление к доллару

Американская валюта девальвирует Zuma/ТАСС
Вот уже четвертый день подряд рубль укрепляется и к доллару, и к евро. Американская валюта девальвирует по отношению ко всем основным валютам. Эксперты не исключают, что рубль может взять стойкий курс на укрепление и отыграть свои потери этого года. Возврат к 70 рублям за доллар и 80 рублям за евро – вполне рабочий сценарий. Когда это произойдет? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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Как забытый сегодня русский офицер помешал немцам захватить Ригу

Броненосец «Слава» был одним из главных участников операции общественное достояние
Сто пять лет назад, 22 октября 1915 года, Балтийский флот провел десантную операцию на мысе Домеснес. Десантники высадились в тылу у германских войск, внеся вклад в срыв немецкого наступления на Ригу. Командовал операцией капитан 2-го ранга Павел Шишко – один из тех скромных героев, на которых во все века держалось российское государство. Почему эта забытая операция имела тогда стратегическое значение? Подробности...
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Папа Римский опоздал с гей-браками

Подобного заявления от Франциска ждали уже несколько лет, но прежде католикам-консерваторам удавалось сдерживать папу REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Глава Католической церкви призвал узаконить однополые партнерства для геев. Еще недавно было трудно представить, что папа Римский может пойти на подобное, но что сделано, то сделано. Как оправдываются подобные союзы с точки зрения христианской морали, почему с такими «оправданиями» согласны далеко не все и на что рассчитывает Франциск, призывая защитить права секс-меньшинств?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Говорящий о гей-браках Франциск напоминает «доброго полицейского»

Игорь Караулов, поэт, публицист
Не так давно папа римский порадовал грешников, прославив секс как дар Божий. Но в руководимой им структуре от этого ничего не поменялось – целибат так и не был отменён, хотя католические священники не меньше, чем геи и лесбиянки, имеют право на простое человеческое счастье. Подробности...
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Халтура с детства становится нормой

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
«Дай списать?! Ну ты что, не свой что ли?». Начиная со школы списывание, как явление, не то чтобы осуждается. Даже иногда наоборот: мол, списал, молодец, ловкач. Вы думали, какие потери от списывания? Липовые оценки, липовые дипломы, липовые проекты. Как работают дальше люди, привыкшие списывать, привыкшие ловчить? Подробности...
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Трамп отстает, но выигрывает

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Предвыборные стратегии кандидатов в президенты США нацелены не на то, чтобы привлечь к себе дополнительных сторонников. Они работают с электоратами соперников, убеждая их остаться дома и не ходить на участки. И пока что преимущество у Дональда Трампа. Подробности...
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Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:23

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В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Что ответить желающим вернуть чеченцев из Парижа в Москву

    Трагедия с учителем истории заставила Францию обратить внимание на чеченцев    22 октября 2020, 17:00
    Фото: Panoramic/Keystone Press
    Agency/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Жестокое убийство школьного учителя этническим чеченцем всколыхнуло французское общество – и заставило действовать французское государство. Глава МВД Франции срочно летит в Москву, чтобы убедить Россию принять обратно «чеченских беженцев», которых Париж с такой радостью принимал еще несколько лет назад. Что могли бы ответить на это в России?

    Париж возобновляет диалог по вопросам безопасности с Москвой – российскую столицу в первых числах ноября посетит министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. И едет он обсуждать со своим коллегой Владимиром Колокольцевым не совместную борьбу с исламским терроризмом, и даже не вопросы сотрудничества спецслужб. Министр хочет обсудить вопрос возвращения в Россию радикализированных лиц, которые осели во Франции.

    То есть чеченцев.

    Хуже арабов?

    Недавний теракт во Франции (когда 18-летний выходец из Чечни отрезал голову преподавателю Самуэлю Пати за то, что учитель демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда) заставил французскую власть вынуть голову из песка и признать, что она не способна контролировать чеченскую диаспору. Кое-кто даже говорит о том, что чеченцы создают больше проблем, чем арабы. «В 2015–2016 годах у меня была информация, согласно которой определенные категории (мигрантов – прим. ВЗГЛЯД) в стране были радикализированы больше, чем другие. Среди первых были и чеченцы», - признает бывший министр внутренних дел Франции Бернар Казнев.

    Чеченцы действительно часто (и абсолютно непропорционально своей доле в общем населении Франции) попадают в различные сводки спецслужб. Так, в стране живет несколько десятков тысяч выходцев из Чечни (в основном в районе Парижа, Страсбурга и Ниццы), и почти три сотни из них находятся в специальном списке местных силовиков, насчитывающим порядка 10 тысяч потенциальных террористов. Франция занимает первое место среди всех европейских стран по числу боевиков, отправившихся в Сирию воевать в рядах Исламского государства*, и в 2016 году тогдашний глава французской контрразведки Патрик Кальвар уверял, что 7-8% потенциальных «стажеров» являются чеченцами.

    Неудивительно, что некоторые из них предпочитают пакостить в своем новом доме. История с Абдулой Анзоровым – далеко не единичный случай, когда чеченский террорист нападает на прохожих. В мае 2018 года в Париже связанный с ИГ* француз чеченского происхождения Хамзат Азимов стал нападать на прохожих с ножом. Одного убил, нескольких ранил, после чего был застрелен полицией. По некоторым данным, его брат тоже собирался совершить преступление, но был арестован полицией.

    Французы уже столкнулись не только с террористами-одиночками, но и с планирующими нападения группами. В январе 2015 года 8 чеченцев были арестованы за подготовку к нападению на марш солидарности, проходивший после атаки радикалов на офис Шарли Эбдо. А в 2019 году четырех человек (включая «старшеклассника чеченского происхождения») взяли за организацию другого нападения.

    Наконец, Франция уже почувствовала на себе энергию всей чеченской диаспоры. Можно вспомнить события в июне 2020 года, когда после избиения одного чеченца в городе Дижон местным арабом чеченская диаспора  туда двинулись две сотни соплеменников пострадавшего и устроили настоящие бои с местными. Столкновения шли почти три дня – и за все эти три дня полиция не арестовала ни одного погромщика. Кто-то скажет, что полицейские в душе аплодировали чеченцам, громящим доставших всех местных арабов, однако, скорее всего, полиция просто побоялась вмешиваться.

    Тогда же в июне арабы и чеченцы сошлись в другом городе – Ницца. На этот раз причиной разногласий был чистый бизнес – там не поделили контроль за местным рынком сбыта наркотиков. Французы вообще пишут, что благодаря сплоченности, агрессивности и организованности, чеченцы вытесняют с улиц традиционные местные ОПГ. Вот французы и предлагают Москве взять этих буйных назад в Россию.

    Напросились

    Что могут ответить на это предложение в Москве? Мы – вежливые люди, поэтому, скорее всего, просто укажем французскому гостю на то, что не раз предупреждали Париж о последствиях его бездумной миграционной политики по приему выходцев из регионов Северного Кавказа.

    Так, в 2019 году 60% от почти 3 тысяч запросов, поданных российскими гражданами французским властям на предоставление статуса беженца, шли от чеченцев или дагестанцев, мотивирующих просьбу своими оппозиционными настроениями или ведущимися на их территории боевыми действиями. И, как отмечает бывший посол России во Франции Александр Орлов, российские спецслужбы не раз указывали французским коллегам на то, что среди чеченских «политических беженцев» были террористы. Однако французские власти игнорировали эти предупреждения и принимали чеченцев без разбора и иногда даже без проверок.

    И это действительно было так – французы хотели выглядеть поборниками прав человека, защитниками «мирных чеченцев, бегущих от российских бомб и репрессий». И вот теперь пусть сами разбираются с тем товаром, который приняли.

    Да, Париж говорит громкие слова. «Исламисты не должны спокойно спать в нашей стране», - грозит Эммануэль Макрон. Кто-то уже сравнил его слова со знаменитым высказыванием Владимира Путина о том, что террористов нужно «мочить в сортире».

    Вот только для этого нужна политическая воля. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уже закрыл мечеть, (где показывали видео отца одной из учениц Пати с требованием наказать педагога), и теперь хочет закрыть ряд исламских общественных организаций, однако за мусульман уже вступились французские левые. Уверяющие, что чеченцы могут стать жертвами преследований. В районе Мадлен (насчитывающем около 12 тыс. жителей) проживает около 200 чеченцев и сейчас они опасаются вендетты. «Мы не имеем к этому никакого отношения. Почему мы должны отвечать за действия  других людей только потому, что они мусульмане», - вопрошают соплеменники убийцы. Ассоциация чеченцев Франции вообще собирается подавать официальную жалобу на Жана-Люка Меланшона за то, что тот призывал «изгнать» чеченцев из страны.

    Некоторые французские эксперты призывают не концентрироваться на чеченском происхождении террориста – по их словам, проблема шире, и она заключается в исламизме. Пусть так, но с ним тоже никто не борется.

    «Во Франции уже больше века церковь отделена от государства. Поэтому никакой политики взаимоотношений с религиозными структурами там нет. Практически в каждом городе во Франции есть «чувствительные» зоны и полиция опасается там появляться. Настоящими хозяевами там являются нигерийская наркомафия и исламские фундаменталисты, которых спонсируют саудиты», - поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Так может быть французам вместо того, чтобы возвращать России мигрантов, нужно научиться быть хозяевами собственных улиц? Ну, или пригласить российских специалистов для того, чтобы они научили местных как это делается?

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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