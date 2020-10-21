Напавший с ножом на туристов исламист задержан в Германии

В Дрездене задержан исламист, около двух недель назад напавший с ножом на двух туристов, один из которых умер в больнице, сообщают немецкие СМИ.

Подозреваемым оказался 20-летний сириец, приехавший в Германию в 2015 году, ему отклонили запрос на предоставление убежища, передает ТАСС со ссылкой на Spiegel.

Молодой человек уже имеет судимость за преступление, угрожающее государственной безопасности. Мужчину подозревали в вербовке новых членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*».

16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению.

Причиной нападения якобы мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом.