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28 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

Россия готовится превзойти успех Ту-154 Георгий Зимарев/РИА «Новости»
Самый популярный советский самолет Ту-154 отправляют на покой. Лайнер, который за полвека перевез наибольшее количество советских людей, больше не будет эксплуатироваться на регулярных рейсах. Чем был так уникален этот самолет, как ему удалось столько времени продержаться на регулярных авиалиниях? И сможет ли МС-21 превзойти успех советской легенды? Подробности...
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Как звезд Голливуда втянули в конфликты в бывшем СССР

Мел Гибсон решил поддержать армян, а Элайджа Вуд – главного соперника Лукашенко Christopher Khoury/Zuma/Global Look Press Dave,
Bedrosian/Zuma/Global Look Press
Известные на весь мир актеры стали уделять подозрительно много внимания событиям в странах бывшего СССР. Мел Гибсон комментирует конфликт между армянами и азербайджанцами, Чак Норрис и Элайджа Вуд – между Лукашенко и оппозицией, а несколько раньше оскароносный Морган Фримен объявил американцам, что у них с Россией идет война. Кем и зачем оплачено это внимание? Подробности...
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Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
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Макрон стал главным врагом защитников ислама

Карикатура на Макрона на передовице иранской газеты Vatan-e-Emrooz («Родина сегодня») с заголовком «Парижский иблис» (дьявол) Vahid Salemi/AP/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон проявил жесткость в вопросе о свободе слова и предложил мягко интегрировать мусульман в гражданское общество. Оба решения обеспечили президенту Франции проклятия миллионов приверженцев ислама по всему миру. Демонстрацию карикатур из Charlie Ebdo в присутственных местах ожидаемо сочли святотатством, а намерение «построить просвещенный ислам» – посягательством на само учение Мухаммеда. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока в писательском сообществе была такая взаимная ненависть, что главное пожелание формулировалось как «Пусть у меня сдохнет коза, лишь бы у соседа сдохла корова!», поддерживать действительно было некого и нечего. Подробности...

Свобода – это закон джунглей

Алексей Алешковский, сценарист
Сегментация теперь – не племенная, а идеологическая. Если на вас нападают Силы Зла – это очень плохо, а если Силы Света – хорошо. То, что в одном случае – слезинка ребенка, в другом – божья роса. Подробности...
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Франция вступила в риторическую войну с Турцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Макрон и Эрдоган будут работать над дальнейшим пробиванием дна. Не из-за большой нелюбви друг к другу, а просто потому, что это пробивание соответствует их собственным интересам. Подробности...
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Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

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Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
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    Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?

    Макрон стал главным врагом защитников ислама

    Карикатура на Макрона на передовице иранской газеты Vatan-e-Emrooz («Родина сегодня») с заголовком «Парижский иблис» (дьявол)    28 октября 2020, 12:30
    Фото: Vahid Salemi/AP/ТАСС
    Текст: Артур Приймак

    Президент Франции Эммануэль Макрон проявил жесткость в вопросе о свободе слова и предложил мягко интегрировать мусульман в гражданское общество. Оба решения обеспечили президенту Франции проклятия миллионов приверженцев ислама по всему миру. Демонстрацию карикатур из Charlie Ebdo в присутственных местах ожидаемо сочли святотатством, а намерение «построить просвещенный ислам» – посягательством на само учение Мухаммеда.

    Эммануэлю Макрону удалось вызвать бурю гнева по всему исламскому миру. Не остался в стороне и один из самых влиятельных мусульман России, глава Чечни Рамзан Кадыров. «Президент Франции... сейчас становится похож на террориста», – написал накануне в Telegram руководитель российского региона. Советник Кадырова, муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев на странице в Instagram назвал Макрона «террористом номер один», «врагом Аллаха» и «самым унизительным существом».

    Во вторник антифранцузская демонстрация, собравшая десятки тысяч человек, прошла за восемь тысяч километров от Парижа, в столице Бангладеш Дакке. Иранская газета «Ватане Эмруз» опубликовала карикатуру на Макрона с подписью «парижский иблис» (Сатана). В Анкаре митингующие поддержали призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана бойкотировать французские товары, а сам Эрдоган, как известно, на днях посоветовал французскому коллеге лечить голову. Имран Хан, лидер Пакистана, 200-миллионной страны с ядерным оружием, обвинил Макрона в оскорблении чувств мусульман по всему миру.

    Лидер Пятой республики, похоже, не намерен отступать от жесткой линии по отношению к тому, что он назвал «исламским сепаратизмом во Франции» – пусть даже и ценой ссоры со всем мусульманским миром. Считается, что поводом для этого клинча стала трагическая гибель 16 октября в пригороде Парижа учителя Самюэля Пати. Как известно, преподаватель провел урок, посвященный свободе слова, в ходе которого показывал школьникам пресловутые карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Ebdo. По версии следствия, этнический чеченец Абдуллах Анзоров, узнав об этом, напал на Пати и обезглавил его.

    Но отметим, что еще до этой трагедии, в сентябре, Макрон, комментируя новые публикации карикатур на пророка Мухаммеда в Charlie Hebdo, заявил, что во Франции есть «свобода богохульствовать».

    После гибели Пати Макрон произнес речь о «борьбе с сепаратизмом», пообещав, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент республики высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить в стране «просвещенный ислам» и «освободить ислам во Франции от иностранного влияния».

    Но очевидно, что возмущение в мусульманском мире вызвало не только и не столько обещание президента Франции «создать просвещенный ислам», сколько его заявление, что во имя свободы слова Франция не откажется от публикации карикатур на пророка.

    На прошлой неделе рисунки из Charlie Ebdo в течение нескольких часов проецировали на здания городских собраний Монпелье и Тулузы. Акцию санкционировала глава совета региона Окситания Кароль Дельга, но многими (включая чеченского муфтия Межиева) это было воспринято как исполнение прямого указания Макрона «развесить карикатуры на всех правительственных зданиях».

    «Французские власти поддерживают публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Оскорбительные почти для двух миллиардов мусульман мира действия он называет «свободой слова». Более того, Макрон решил, что изменит их религию и создаст во Франции «просвещенный ислам». Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими», – заявил глава Чечни Кадыров.

    В мусульманском сообществе уверены, что действия Макрона могут привести к непредсказуемым последствиям.

    «Мы все скорбим о гибели во Франции преподавателя истории Самюэля Пати.

    Какой бы поступок человек ни совершал, вершить над этим человеком самосуд никому не дозволено. Это запрещается канонами ислама.

    Если поступок Пати оскорбил кого-то, надо было на основании законодательства Французской Республики обратиться к властям», – сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Альбир хазрат Крганов, председатель Духовного собрания мусульман России.

    Вместе с тем, подчеркнул муфтий, серьезную тревогу в исламском мире вызывает то давление на мусульманские организации, которое допускает французское руководство и лично президент Макрон. «В России ранее происходили страшные теракты. Мы проходили через Буденновск, Кизляр, Буйнакск, «Норд-Ост», Беслан. Деяния бандитов осудили и светское государство, и религиозные организации. И власть после этого не начинала давить на исламские организации и проводить такую непонятную линию, как сейчас делают во Франции», – отметил Альбир хазрат.

    Некоторые действия французских властей выглядят как прямая провокация, констатировал муфтий. «Скоро мусульмане будут в течение десяти дней отмечать день рождения пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Во Франции решили проецировать карикатуры на пророка из «Шарли Эбдо» на стенах государственных учреждений – как «символ свободы слова и знак памяти об историке Самюэле Пати». Это неумное, непродуктивное решение, большой провал в конфессиональной политике Франции», – подчеркнул собеседник.

    «Власти Франции недовольны, что мусульманским общинам страны помогают иностранные фонды, – заметил Крганов. – Но что им мешало открыть свой французский государственный фонд помощи общинам? За прошедшие годы можно было сделать немало проектов по вакфам (дарам мусульманским общинам), учебным заведениям и так далее». Ничего подобного для встраивания мусульман во французское общество сделано не было, отметил Крганов.

    По мнению муфтия, нынешний раздор во Франции стал следствием ошибочной политики французских и, шире, европейских элит. «Поддержка властями стран Европы «арабской весны», экспорт «демократии» в Ирак, Сирию, Ливию и другие страны взывали хаос в этих странах и вынудили их жителей спасаться в Европе. Это вызвало неоднозначную реакцию местного населения. Мигрантофобия, а значит, и исламофобия охватили не только Францию, но и Германию и многие другие страны Евросоюза», – констатировал глава Духовного управления мусульман России.

    На ваш взгляд

     
    Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?



    Обсуждение:  8 комментариев
    Вместо решения проблем в межконфессиональных и межэтнических отношениях звучат откровенно провокационные заявления официального Парижа о создании некоего «европейского просвещенного ислама», отметил муфтий. «Ислам только один – тот, который берет начало со времен пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников», – подчеркнул Крганов.

    «Создать некий европейский – датский, шведский, французский – ислам пытаются в Европе лет двадцать. И ничего в итоге не получается, потому что не получится никогда», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель исследовательских проектов института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

    Эксперт: «Ислам может быть единственным, тем, что берет начало с VII века, со времен пророка Мухаммеда.

    Модернизировать эту религию пока что ни у кого не получилось».

    Да, многие интеллектуалы и политики стран исламского мира признают отставание от мира христианского в плане научно-технического развития, заметил Малашенко. По его словам, собственно исламское вероучение приветствует тягу человека к развитию, Коран и хадисы приветствуют получение знаний «даже у китайцев».

    «После второй мировой войны на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом (например, в Индонезии) возникли разного рода режимы, нацеленные на модернизацию – баасистский социализм в Ираке и Сирии, дустуровский социализм в Тунисе. Пытались использовать элементы марксизма. С другой стороны, в Иране шах проводил «белую революцию», – перечислил собеседник.

    «Но надо понимать, что в мусульманском сознании заложена главная идея: ислам – это самая совершенная религия в мире, и в конце концов все люди в мире будут мусульманами, – подчеркнул Малашенко. – Каким бы образованным, европеизированным ни был мусульманин, в душе он признает этот постулат. Перефразируя известную поговорку про русского и татарина, сколько ни скреби мусульманина, христианина-европейца вы там не найдете».

    По мнению Малашенко, построение государства на основе шариата остается доминирующей идеей в мусульманском мире. «Осуществить ее невозможно – но люди-то будут в нее верить. Отнюдь не отрезая голов, – заметил собеседник. – «Офранцузить, европеизировать» – кого? Чеченцев, алжирцев, турок? Возможно, удастся адаптировать мусульман, и что с того? Может, это трагедийно звучит, но надо жить с осознанием непреодолимых различий. Чем больше Макрон будет «офранцуживать», тем, увы, больше будет терактов».


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