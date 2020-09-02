Макрон заявил о «свободе богохульствовать» во Франции

Во Франции есть «свобода богохульствовать», заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Бейруте, комментируя карикатуры на пророка Мухамеда в Charlie Hebdo.

«Я думаю, что президент Франции никогда не оценивал выбор редакции», – приводит его слова РИА «Новости».

Он заявил, что есть «свобода прессы», а также, «начиная с третьей республики», во Франции есть «свобода богохульствовать, которая связана со свободой совести».

Макрон сказал, что «должен защищать все эти свободы», а потому не может «оценивать выбор журналистов». Он отметил, что «во Франции можно критиковать руководителей, президента, богохульствовать и так далее».

При этом Макрон заявил о недопустимости разжигания вражды, добавив, что карикатуры таковым не являются.

Напомним, французская газета Charlie Hebdo решила выпустить в своем новом номере карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых издание пострадало от террористов в 2015 году.

Номер газеты выйдет в среду, когда в Париже начнется большой судебный процесс по делу о данном теракте.