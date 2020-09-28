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28 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

Кажется, весь мир ополчился против рубля Валерий Матыцин/ТАСС
Прошедшая неделя стала самой печальной для российской валюты за последние полгода. Рубль по темпам падения выглядит хуже других валют развивающихся стран. Евро подорожал до 91 рубля, а доллар – до 78. Не за горами и более высокие отметки. Что же происходит с российской валютой – и есть ли хоть малейшая надежда на ее укрепление к Новому году? Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

Лукашенко «пересолил», и теперь Макрон будет жаждать мести Gonzalo Fuentes,Sergei Gapon/Pool/Reuters
Получив совет от французского президента добровольно оставить свой пост, Лукашенко разродился сатирическим памфлетом, в шутку намекнув, что за интерес к Светлане Тихановской Эммануэлю Макрону придется отвечать перед женой. Подобные остроты – в стиле Батьки, но сейчас он выбрал максимально неудачное время для того, чтобы их использовать.  Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Турция ищет повод для войны на Южном Кавказе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Военная победа в ходе блицкрига в Карабахе, на которую рассчитывают в Турции, откроет дорогу к еще большей войне. Потому позиция «пусть сами разбираются» – это «умиротворение агрессора» в стиле лорда Чемберлена. Подробности...
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Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно всем

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Ни один серьезный европейский народ не пустит Белоруссию дальше людской, и трезвая перспектива на той стороне – это лет тридцать ожидания допуска в Евросоюз, тяжелая гастарбайтерская работа и толкание локтями в очереди между Косово и Боснией. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

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    Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

    Лукашенко «пересолил», и теперь Макрон будет жаждать мести    28 сентября 2020, 08:30
    Фото: Gonzalo Fuentes,Sergei Gapon/Pool/Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Получив совет от французского президента добровольно оставить свой пост, Лукашенко разродился сатирическим памфлетом, в шутку намекнув, что за интерес к Светлане Тихановской Эммануэлю Макрону придется отвечать перед женой. Подобные остроты – в стиле Батьки, но сейчас он выбрал максимально неудачное время для того, чтобы их использовать.

    «Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома».

    Этот совет «как опытный политик - незрелому» Лукашенко дал президенту Франции в ответ на призыв добровольно оставить власть. И это тот случай, когда автора узнают по стилю.

    Текст совета распространила пресс-служба белорусского президента, однако не вызывает особый сомнений то, что это не креатив спичрайтеров, а «шпилька» от самого Батьки. Он любит грубоватые аналогии и переходы на личности, за словом в карман не лезет и обогатил белорусскую культуру многочисленных афоризмами и оговорками, заметная часть которых посвящена как раз-таки женщинам.

    «Каждая доярка и свинарка должна ложиться к мужику в кровать помытой». Так говорил президент.

    При этом власть он добровольно не оставит - это, по мнению Лукашенко, должно быть понятно каждому. А потому терпеть такие советы не будет ни на внутреннем уровне, ни на международном. «Накося выкуси», - как бы говорит Лукашенко Макрону и, с учетом всех обстоятельств места и времени, имеет на это право. Не его это, Макрона, дело.

    Однако Батька, как выражалась Сова у А.А. Милна, явно «просчитался с расходом графита». Рациональнее для него было бы ограничиться первой частью ответа Парижу - той, в которой «незрелому» Макрону предлагается передать власть «желтым жилетам» при посредничестве Лукашенко. Это достаточно жестко, по-своему остроумно и соответствует моменту, тогда как переход к теме личной жизни французского президента - это переход через «красную линию» по любым стандартам дипломатии, которые действуют даже в век «ТикТока» и «Шарли Эбдо».

    Можно вспомнить, сколь категорично и неприязненно реагирует на словесные вмешательства в частную жизнь, например, Владимир Путин. Макрона, надо думать, подобное тоже разозлит и переведет его конфликт с Лукашенко из политического в личный.

    При всей самоуверенности Батьки, он вроде бы должен понимать, что в его обстоятельствах это было бы совсем некстати. А теперь уже нет другого выхода, кроме как готовиться к акту мести, причем уже не от Макрона, а от Франции в целом.

    Прежде официальный Париж события в Белоруссии практически не волновали, что для официального Парижа нетипично. Мы привыкли обвинять во вмешательстве в чужие дела США и, по старой памяти, видеть за каждой мировой проблемой «уши» Британии, хотя в своей неугомонности французы давно обошли англичан и в каждой бочке стараются стать затычкой - в том числе, в рамках конкуренции с англосаксами за влияние.

    Иногда складывается впечатление, что Парижу в целом все равно, какие международные проекты реализовывать - наводить порядок в Мали или урегулировать российско-грузинский конфликт, бороться с глобальным потеплением или свергать очередного «диктатора». Главное, чтобы все видели: Франция - это по-прежнему великая держава и один из главных игроков мировой политики.

    Сейчас уже как-то позабылось, что ведущая роль в разжигании пожара войны в Сирии и в Ливии принадлежала не Вашингтону, а Парижу. То, что Лукашенко не удостоился такого же внимания и что на борьбу с ним (пока что) не были направлены столь же значительные ресурсы, не случайность, а следствие геополитического видения французов и их представления о балансе сил в Европе. Они в ЕС - главные сторонники стратегии, по которой все горошки с Батькой лучше не бить, чтобы не сделать для него безальтернативными отношения с Москвой.

    Макрон выделяется из ряда своих предшественников еще большей внешнеполитической неугомонностью и активно конкурирует в этом плане с Меркель, однако на события в Белоруссии отреагировал более чем через неделю после начала протестов. Еще через несколько дней Париж предложил свое посредничество между властями и оппозицией (почти дежурное; посредничество в Елисейском дворце готовы предложить, кажется, кому угодно), после чего Лукашенко использовал сравнение с «желтыми жилетами» впервые. 

    На этом все бы и закончилось. Прокурорами Батьки в ЕС стали Литва и Польша, Германия отвечала за общий вектор выработки предельно осторожных решений по Минску, а французское участие в событиях, вопреки обыкновению, оказалось на уровне португальского.

    А теперь Лукашенко рискует нажить в лице Макрона врага, для чего у французского президента есть и личные, и политические основания. Насчет личных в курсе вся Франция: президент Пятой республики отличается болезненным самолюбием и трепетно относится к теме своей семейной жизни.

    Что же касается политических, запрос на «ответку» для Батьки может поступить уже со стороны французского общества. Гордость французов как нации под стать макроновской: они могут не любить нынешнего хозяина Елисейского дворца как человека и политика, но вряд ли готовы смириться с тем, чтобы кто-то разговаривал с президентом Франции в столь хамском тоне, тем более «какой-то белорусский колхозник».

    В этой связи даже не важно, что шутка у Лукашенко вышла сексистская, то есть по меркам современной Франции неприемлемая и способная вызвать скандал сама по себе, вне привязки к большой политике.

    Причем ее невозможно списать на импульсивность Лукашенко, на его фирменную непосредственность, на то, что просто «ляпнул». Шутка белорусского президента была передана по официальным каналам в письменном виде, тогда как свой непрошеный совет о добровольном уходе из власти Макрон дал не в рамках специального заявления, а когда давал интервью и отвечал на вопросы журналистов на самые разные темы.

    На ваш взгляд

     
    Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?


    Обсуждение:  15 комментариев
    Чем грозит этот переход на личности несдержанному Батьке - вопрос трудный, если говорить о конкретике. Суть в том, что он своей остротой мог превратить Францию из недружелюбного наблюдателя в активного участника белорусских событий, готового потратить значительные ресурсы для того, чтобы заставить Лукашенко заплатить за сказанное.

    Разумеется, не так дорого, как заплатили Каддафи и Асад, ведь возможность Парижа влиять на Белоруссию чисто теоретическая. Но в том случае, если наказание примет характер экономического и будет подразумевать, например, санкции, нужно понимать, что по всем счетам Батьки в текущих обстоятельствах так или иначе придется расплачиваться России, вынужденной поддерживать на плаву хворое народохозяйство ближайшего союзника.   

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