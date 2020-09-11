Литва почти признала Тихановскую президентом назло России

Спустя ровно месяц после начала протестов в Белоруссии Сейм Литвы официально провозгласил укрывшуюся в республике Светлану Тихановскую «избранным лидером», который противостоит «нелегитимному» Лукашенко. Тем не менее у Тихановской в этой истории роль всего лишь второго плана − дело не в ней и даже не в Лукашенко. Своим заявлением литовцы бросают вызов в первую очередь России.

О том, что Литва признала Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, первым сообщил Telegram-канал NEXTA, прикрепив фотографию постановления Сейма Литвы. NEXTA в белорусских протестах пытается взять на себя роль координатора (зачастую не очень удачно) и публикует в основном ту информацию, которую присылают редакторам канала с мест (иногда она воспринимается ими некритично).

Вот и сейчас NEXTA сильно поспешил. С ним такое случается – прогнозы, что режим Лукашенко вот-вот падет, проскальзывали там в первые дни протестов.

Сфотографированное постановление Сейм действительно принял, но перевод его текста, мягко говоря, нуждается в уточнении. Литовские парламентарии не использовали слово «президент» ни в отношении Лукашенко, ни в отношении Тихановской: Батька назван в их воззвании «нелегитимным лидером Белоруссии», а Тихановская – «избранным лидером белорусского народа». Будь там слово «президент», разница была бы колоссальная.

Сейм в Литве определяет очень многое, включая состав правительства, но это все же не парламентская, а смешанная республика со значительными полномочиями президента – именно за ним в данном случае оставалось бы последнее слово. Но признание Тихановской главой белорусского государства даже на парламентском уровне стало бы довольно сильным, резким, смелым и наглым шагом со стороны литовцев, тем более физически оппозиционерка находится как раз в Литве.

К подобным заявлениям необходимо относиться максимально серьезно даже в том случае, если на практике за ними ничего не последует. Теоретически, признав главой государства другого человека, можно даже отправить в это государство войска в соответствии с его как бы официальной просьбой о военной помощи. А там как повезет.

В прошлом такого рода фокусы в международной политике неоднократно практиковались, представить их сейчас значительно сложнее. Например, многие страны признают президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. И несмотря на то, что он действительно наделен некоторым формальным статусом как председатель избранного на выборах парламента, военная поддержка венесуэльской оппозиции Западом сейчас, кажется, не рассматривается.

А у Тихановской вообще никакого статуса нет. «Избранный лидер народа» – это ближе к оценочному суждению, чем к юридическому понятию.

Не секрет, что нынешние белорусские власти (а это по-прежнему Александр Лукашенко – нравится это нам или нет) в Литве буквально ненавидят. Вильнюс почти не участвовал в том «медовом месяце», который начался у Минска с Западом после 2014 года, и сделал борьбу со строительством в Белоруссии новой АЭС если не национальной идеей, то национальным проектом.

Тем не менее сенсации не случилось – литовцы припечатали Лукашенко словом «нелегитимный», однако на по-настоящему провокационный шаг им не хватило духу, тут NEXTA выдал желаемое за действительное. Сейм призывает «международное сообщество» поддержать Тихановскую «в стремлении к новым демократическим выборам», но не признают ее президентом, то есть человеком, с которым отныне можно вести диалог как с лидером государства. Если ты, конечно, литовец.

Но за литовцем могут последовать поляк, румын, а там, может быть, даже немец – и это уже будет серьезной формой международного давления, а пока что ЕС не может даже согласовать индивидуальные санкции против Лукашенко и его приближенных из-за неожиданной позиции Кипра.

Санкции эти, кстати говоря, не страшные – персональные, то есть запрет на въезд и заморозка счетов. Под такими Лукашенко с окружением жить привыкли и жили годами, пока не настал упомянутый выше «медовый месяц». Прекращать его в Евросоюзе не хотели и осуждали Минск за подавление протестов чуть ли не скрепя сердце, а прокурорами, пытавшимися растормошить Европу на менее вялую реакцию, выступили та самая Литва и примкнувшая к ней Польша , где к Лукашенко свои счеты.

Однако не стоит думать, что заявление Сейма – куда менее смелое и значимое, чем показалось каналу NEXTA – призвано лишь подбодрить Тихановскую и укусить Лукашенко. Их роли даже можно назвать второплановыми, а все самое главное содержится в обвинениях парламентариев в адрес России, лишний раз подтверждающих, что Литва прежде всего самая антироссийская страна ЕС, а не просто самая антилукашенковская.

Литовцы требуют от Москвы и просят других потребовать от нее того, чтобы «она не вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии, не поддерживала действия нелегитимного белорусского лидера в попытке заключить новые трансграничные соглашения, которые ограничили бы суверенитет белорусского народа».

Более того, предупреждается, что такие соглашения между Лукашенко и Москвой будут рассматриваться как «аннексия страны» и «покушение на суверенитет белорусского народа». В этом случае предложено ввести санкции – не против России и Белоруссии, а против России и Лукашенко.

Вот это по-настоящему важно и интересно, как первый выстрел в предвоенное время.

Юлить не будем: очевидно, что Москва решила воспользоваться затруднительной ситуацией Лукашенко, чтобы заставить его выполнить прежде взятые на себя обязательства по интеграции. У нас не хуже, чем в Вильнюсе, понимают, что легитимность Батьки подорвана, что он переживает беспрецедентное давление со стороны улицы, что его «медовый месяц» с Западом прерван и отношения с Россией стали временно безальтернативными.

Пока что Лукашенко устоял, но как долго еще он сможет стоять и как быстро начнет превращаться в хромую утку, на самом деле неизвестно. В любом случае он теперь не всемогущий «император совхоза», а уходящая натура, и вряд ли случайно Владимир Путин, как бы поймав соседа на слове, артикулировал предполагаемый путь выхода из политического кризиса – сначала конституционная реформа, потом досрочные выборы.

«Через год, ну два» – этот срок обозначил сам Лукашенко. Который, конечно, еще десять раз передумает и двадцать раз попытается схитрить, но пока что заявлен описанный выше путь, и у России есть время для того, чтобы воспользоваться моментом.

Чтобы, во-первых, добиться от Минска обещанного – тех самых шагов до дальнейшей интеграции, так как они не просто обещаны, но и были оплачены экономическими преференциями для Белоруссии. А, во-вторых, как можно скорее начать воплощать интеграционные проекты в жизнь по десяткам (именно десяткам) направлений.

Конечная цель всего этого – еще сильнее привязать белорусскую экономику к российской, нарастить ее структурную зависимость от нас. Так, чтобы какие угодно процессы в белорусской власти, вплоть до смены Лукашенко на ту же Тихановскую через пару лет, уже не смогли бы вывести Белоруссию из зоны российского влияния.

Именно этому пытаются сопротивляться литовцы – не президенту Лукашенко, а новой степени интеграции России и Белоруссии. На крайние дипломатические меры – официальное признание Тихановской президентом – они не пошли, но отказали Лукашенко в легитимности, тем самым отказав в законности интеграционным проектам, на которые он подпишется.

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Для Москвы это не сюрприз, чего-то подобного ждали. «Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия. У нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь», – заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров полторы недели назад.

Разумеется, об «аннексии» или «поглощении» Белоруссии Россией не может идти и речи – в РФ это было неоднократно и на разных уровнях заявлено, так что тут угрожающие санкциями литовцы просто блефуют. Но на сей раз они все-таки выступают не в привычной для себя роли мальчика, кричащего «волки», то есть не раздувают миф о российской угрозе на ровном месте, а более-менее трезво оценивают реальность и противятся ей.

Да, Москва хочет воспользоваться ситуацией, закрепиться в Белоруссии и защитить тем самым свои геополитические интересы. У нее уже давно нет объективных причин для того, чтобы симпатизировать Лукашенко, но нет и оснований доверять Тихановской. Более глубокая степень интеграции позволяет закрыть вопрос доверия и сделать кооперацию двух стран трудноотменяемой.

Что же касается Литвы, разбираться с ней за этот фортель должен прежде всего тот, кому отказали в легитимности. Если обращение Сейма поддержит президент Литвы, этого будет достаточно даже для разрыва дипломатических отношений. Правда, на это вряд ли пойдут и Лукашенко, и сама Литва, так как это значительно затруднит деятельность обеих стран в особенно сложный период их отношений. Точнее – деятельность их разведывательных служб.

«Послушай, Майк, идет война», как было сказано в одном радиоспектакле по схожему поводу.

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