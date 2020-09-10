Почему россияне не хотят объединяться с Белоруссией

Лидер белорусского протеста Тихановская призвала беречь братские отношения с россиянами, но при этом сохраняя и независимость Белоруссии. В то же самое время в Москве обнародовали соцопрос, из которого следует – в России тоже не хотят объединяться с белорусами в одно государство. В чем причина того, что два братских народа не хотят жить в одной стране?

В среду, почти одновременно, произошло два события, имеющих прямое отношение и к перспективам слияния России и Белоруссии, и к связям двух братских народов.

ВЦИОМ опубликовал данные исследования, из которых следует – 43% опрошенных россиян считают ненужным объединение с Белоруссией. Только четверть респондентов (22%) хотели бы видеть Союзное государство как объединение двух государств в одно на равноправной основе, и лишь 17% хотят вхождения Белоруссии в состав России на правах региона. То есть в сумме за слияние четко выступают менее 40%.

«На фоне роста напряженности в Белоруссии россияне не склонны форсировать процесс объединения двух стран в рамках Союзного государства», – сделал вывод ВЦИОМ.

По совпадению, но весьма символичному, лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором назвала россиян и белорусов братскими народами. «Народы Белоруссии и России всегда были близкими друзьями и соседями. Я уверена, что останутся такими и впредь», – подчеркнула она. Впрочем, из ее речи следует, что она хотела бы сохранить за Белоруссией нынешний независимый статус.

Тихановская заверила, что массовые акции протеста, которые уже месяц продолжаются в республике, направлены лично против президента Александра Лукашенко, но не против России. Тихановская призвала не верить «пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное».

Заявление лидера оппозиции прозвучало на фоне драматичной перемены в белорусском общественном мнении, полагает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «За последний месяц отношение к России начало меняться, особенно среди той части белорусского общества, которая не верит Лукашенко и результатам президентских выборов, – сказал депутат газете ВЗГЛЯД. – Если поначалу ничего похожего не было, то теперь некоторые безусловно недовольны позицией Москвы и считают эту позицию корыстной. Они считают поддержку Лукашенко со стороны российских политиков нелогичной».

Депутат напоминает, что своим поведением Лукашенко не поддержал Россию в важных вопросах, включая нежелание признавать независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008-м и воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. По мнению Затулина,

«Тихановская пытается предупредить Россию, остановить ее, не дать ей безоговорочно поддержать Лукашенко».

Тихановская выбрала удачный момент для своего обращения, полагает в свою очередь близкий к оппозиционным кругам белорусский эксперт Ярослав Романчук. «Это ее ответ на слова Лукашенко, прозвучавшие по главным российским телеканалам: мол, если оппозиция придет к власти, то начнет зверствовать внутри страны, и с Россией будет «разбираться», – напомнил Романчук газете ВЗГЛЯД. – Лукашенко хотел создать представление о радикально антироссийских настроениях в белорусском обществе».

Действительно, в большом интервью российским журналистам Лукашенко заявил: белорусские оппозиционеры «опубликовали... антироссийскую, антирусскую программу», которая подразумевает выход республики из ОДКБ и вступление в НАТО. Речь, скорее всего, идет о «Реанимационном пакете реформ для Беларуси». Документ и в самом деле подразумевает радикальный разрыв республики с Россией, отмену государственного статуса русского языка, вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Но надо отметить, что в координационном совете (КС) белорусской оппозиции ранее уже открестились от этой программы. Об этом, в частности, говорил в интервью газете ВЗГЛЯД член КС Владимир Дунаев.

«Чтобы прекратить спекуляции о том, что лично Тихановская выступает против России, она и выпустила обращение, – пояснил Романчук. – Поэтому в качестве адресата Тихановская выбрала и российское руководство, и российский народ. Власти пытаются изобразить из Тихановской монстра, который хочет разрушить все интеграционные процессы, чуть ли не воевать с Россией, но это не более чем грубый фейк».

Оппозиция пытается избавиться от «антироссийского» имиджа, отмечают эксперты. По мнению российского политолога Евгения Минченко, спичрайтеры Тихановской учитывают тот факт, что в России сохраняется симпатия к Лукашенко, и она преобладает над симпатиями к протестующим.

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«Кроме того, обращение Тихановской – это еще и сигнал российским властям. Хотя у нее прозвучал четкий рефрен: если у Путина русские и белорусы – это практически один народ, то у Тихановской – два отдельных народа, которые поддерживают дружественные отношения», – отметил Минченко.

А Романчук обратил внимание на те данные ВЦИОМ, из которых следует, что большинство граждан РФ против слияния двух республик. «По мнению россиян, надо просто поддерживать добрососедские отношения на равноправной основе, – сделал вывод Романчук. – Исходя из того, что две трети россиян поддерживают точку зрения двух третей белорусов, мы можем утверждать, что общества двух стран совершенно идентично смотрят на отношения друг с другом. А те, кто, с одной стороны, хотят поглощения Белоруссии восточным соседом, либо, с другой стороны, хотят отторжения Белоруссии от России в пользу евроатлантической ориентации, находятся и там, и там в абсолютном меньшинстве».

Как пояснил газете ВЗГЛЯД глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, результаты опроса свидетельствуют о наличии у россиян здравого смысла. «Люди понимают, что если встанет вопрос о вхождении Белоруссии в состав России, то безболезненно и гладко этот процесс едва ли пройдет», – уверен Лукьянов.

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«Мы видим, что в соседней республике кипят страсти, – продолжил собеседник. – Настроения белорусов не консолидированные, в том числе по вопросу об объединении с Россией. В этой ситуации нет причин создавать новый кризисный очаг. Поэтому большая часть россиян выступает за тесные взаимоотношения и экономическую интеграцию России и Белоруссии, но как двух равноправных добрых соседей».

У Москвы и Минска есть форма сотрудничества в виде Союзного государства, напоминает депутат Затулин. «Надо использовать его возможности так, чтобы предотвратить хаос в Минске и при этом не внушать отторжения значительной части белорусского населения, которое выступает против Лукашенко, – убежден парламентарий. – Россия пытается найти выход из ситуации, и при этом в Москве никто не собирается таскать каштаны из огня для Лукашенко, что бы тот ни делал. Речь идет лишь о том, чтобы уберечь Белоруссию от Майдана и повтора украинского опыта».

По мнению собеседника, надо относиться осторожно и к заявлениям лидеров оппозиции о братских чувствах. «Россия официально признала итоги президентских выборов и это препятствует реализации планов оппозиции. Поэтому Тихановская хочет переубедить власть России и, если говорить шире, население России, – пояснил Затулин. – Само по себе то, что Тихановская положительно говорит об отношениях между русским и белорусским народом, нельзя не поддержать. Другое дело, не ясно, в результате действий самой Тихановской эта дружба получит новое развитие или, наоборот, подвергнется риску».

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