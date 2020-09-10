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10 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 13:20  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Почему россияне не хотят объединяться с Белоруссией

Прошлой зимой в Минске появились пикеты националистов с антироссийскими плакатами в руках Sergei Grits/AP/ТАСС
Лидер белорусского протеста Тихановская призвала беречь братские отношения с россиянами, но при этом сохраняя и независимость Белоруссии. В то же самое время в Москве обнародовали соцопрос, из которого следует – в России тоже не хотят объединяться с белорусами в одно государство. В чем причина того, что два братских народа не хотят жить в одной стране? Подробности...
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Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

Выплата гарантированного дохода каждому может оказаться неподъемной для бюджета страны Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В Совете Федерации готовы уже этой осенью проработать план по введению минимального гарантированного дохода. Речь идет о регулярном «подарке» в виде фиксированной суммы каждому россиянину. Идею призвал обсудить Медведев, ее поддержала Матвиенко и даже успели одобрить в бизнес-сообществе. Но не превратятся ли все граждане в «халявщиков» благодаря такой щедрости правительства?  Подробности...
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Могильщики «Оскара» повелись на разводку

Сэмюэл Л. Джексон поздравляет режиссера Спайка Ли, всегда снимавшего фильмы про черных и для черных REUTERS/Mike Blake/File Photo
Новые правила, введенные американской киноакадемией для потенциальных номинантов на премию «Оскар», вызвали бурю негодования и десятки апокалиптических прогнозов. Утверждается, что Голливуд поражен вирусом «культурного марксизма» и готов похоронить «нормальное кино» ради поддержки феминисток, чернокожих и геев. Но так ли это на самом деле?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Польша хочет вернуться в XVII век, чтобы воевать с русскими

Олег Хавич, политический аналитик
На днях президент Польши заявил, что «последний раз такую силу, как ныне, Польша имела в XVII веке». А всё потому, что тогда Речь Посполитая воевала не по линии «Север – Юг», а «на других направлениях». То есть с Россией. Подробности...

Почему русские проиграли Крымскую войну

Тимур Шерзад, журналист
165 лет назад, 10 сентября 1855 года, англо-французские войска вошли в Севастополь. Эпопея отчаянной обороны города завершилась. Шла к концу и Крымская война – один из немногих конфликтов, проигранных Россией не просто так, а с оглушительным треском. Подробности...
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Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

Елена Кондратьева, журналист
Люди, с верой в глазах утверждавшие, что с коррупцией надо бороться, что судебная система несправедлива, сегодня обсуждают грехи адвоката Пашаева, не сумевшего откупить Ефремова от реального срока. Главной ошибкой актера неожиданно становится не вождение в пьяном виде, а неудачный выбор защитника. Подробности...
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Россияне передумали объединяться с белорусами

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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    Почему россияне не хотят объединяться с Белоруссией

    Прошлой зимой в Минске появились пикеты националистов с антироссийскими плакатами в руках    10 сентября 2020, 12:22
    Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС
    Текст: Иван Абакумов,
    Наталья Макарова

    Лидер белорусского протеста Тихановская призвала беречь братские отношения с россиянами, но при этом сохраняя и независимость Белоруссии. В то же самое время в Москве обнародовали соцопрос, из которого следует – в России тоже не хотят объединяться с белорусами в одно государство. В чем причина того, что два братских народа не хотят жить в одной стране?

    В среду, почти одновременно, произошло два события, имеющих прямое отношение и к перспективам слияния России и Белоруссии, и к связям двух братских народов.

    ВЦИОМ опубликовал данные исследования, из которых следует – 43% опрошенных россиян считают ненужным объединение с Белоруссией. Только четверть респондентов (22%) хотели бы видеть Союзное государство как объединение двух государств в одно на равноправной основе, и лишь 17% хотят вхождения Белоруссии в состав России на правах региона. То есть в сумме за слияние четко выступают менее 40%.  

    «На фоне роста напряженности в Белоруссии россияне не склонны форсировать процесс объединения двух стран в рамках Союзного государства», – сделал вывод ВЦИОМ.

    По совпадению, но весьма символичному, лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором назвала россиян и белорусов братскими народами. «Народы Белоруссии и России всегда были близкими друзьями и соседями. Я уверена, что останутся такими и впредь», – подчеркнула она. Впрочем, из ее речи следует, что она хотела бы сохранить за Белоруссией нынешний независимый статус.

    Тихановская заверила, что массовые акции протеста, которые уже месяц продолжаются в республике, направлены лично против президента Александра Лукашенко, но не против России. Тихановская призвала не верить «пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное».

    Заявление лидера оппозиции прозвучало на фоне драматичной перемены в белорусском общественном мнении, полагает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «За последний месяц отношение к России начало меняться, особенно среди той части белорусского общества, которая не верит Лукашенко и результатам президентских выборов, – сказал депутат газете ВЗГЛЯД. – Если поначалу ничего похожего не было, то теперь некоторые безусловно недовольны позицией Москвы и считают эту позицию корыстной. Они считают поддержку Лукашенко со стороны российских политиков нелогичной».

    Депутат напоминает, что своим поведением Лукашенко не поддержал Россию в важных вопросах, включая нежелание признавать независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008-м и воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. По мнению Затулина,

    «Тихановская пытается предупредить Россию, остановить ее, не дать ей безоговорочно поддержать Лукашенко».

    Тихановская выбрала удачный момент для своего обращения, полагает в свою очередь близкий к оппозиционным кругам белорусский эксперт Ярослав Романчук. «Это ее ответ на слова Лукашенко, прозвучавшие по главным российским телеканалам: мол, если оппозиция придет к власти, то начнет зверствовать внутри страны, и с Россией будет «разбираться», – напомнил Романчук газете ВЗГЛЯД. – Лукашенко хотел создать представление о радикально антироссийских настроениях в белорусском обществе».

    Действительно, в большом интервью российским журналистам Лукашенко заявил: белорусские оппозиционеры «опубликовали... антироссийскую, антирусскую программу», которая подразумевает выход республики из ОДКБ и вступление в НАТО. Речь, скорее всего, идет о «Реанимационном пакете реформ для Беларуси». Документ и в самом деле подразумевает радикальный разрыв республики с Россией, отмену государственного статуса русского языка, вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс. Но надо отметить, что в координационном совете (КС) белорусской оппозиции ранее уже открестились от этой программы. Об этом, в частности, говорил в интервью газете ВЗГЛЯД член КС Владимир Дунаев.

    «Чтобы прекратить спекуляции о том, что лично Тихановская выступает против России, она и выпустила обращение, – пояснил Романчук. – Поэтому в качестве адресата Тихановская выбрала и российское руководство, и российский народ. Власти пытаются изобразить из Тихановской монстра, который хочет разрушить все интеграционные процессы, чуть ли не воевать с Россией, но это не более чем грубый фейк».

    Оппозиция пытается избавиться от «антироссийского» имиджа, отмечают эксперты. По мнению российского политолога Евгения Минченко, спичрайтеры Тихановской учитывают тот факт, что в России сохраняется симпатия к Лукашенко, и она преобладает над симпатиями к протестующим.

    «Кроме того, обращение Тихановской – это еще и сигнал российским властям. Хотя у нее прозвучал четкий рефрен: если у Путина русские и белорусы – это практически один народ, то у Тихановской – два отдельных народа, которые поддерживают дружественные отношения», – отметил Минченко.

    А Романчук обратил внимание на те данные ВЦИОМ, из которых следует, что большинство граждан РФ против слияния двух республик. «По мнению россиян, надо просто поддерживать добрососедские отношения на равноправной основе, – сделал вывод Романчук. – Исходя из того, что две трети россиян поддерживают точку зрения двух третей белорусов, мы можем утверждать, что общества двух стран совершенно идентично смотрят на отношения друг с другом. А те, кто, с одной стороны, хотят поглощения Белоруссии восточным соседом, либо, с другой стороны, хотят отторжения Белоруссии от России в пользу евроатлантической ориентации, находятся и там, и там в абсолютном меньшинстве».

    Как пояснил газете ВЗГЛЯД глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, результаты опроса свидетельствуют о наличии у россиян здравого смысла. «Люди понимают, что если встанет вопрос о вхождении Белоруссии в состав России, то безболезненно и гладко этот процесс едва ли пройдет», – уверен Лукьянов.

    На ваш взгляд

     
    Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?


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    «Мы видим, что в соседней республике кипят страсти, – продолжил собеседник. – Настроения белорусов не консолидированные, в том числе по вопросу об объединении с Россией. В этой ситуации нет причин создавать новый кризисный очаг. Поэтому большая часть россиян выступает за тесные взаимоотношения и экономическую интеграцию России и Белоруссии, но как двух равноправных добрых соседей».

    У Москвы и Минска есть форма сотрудничества в виде Союзного государства, напоминает депутат Затулин. «Надо использовать его возможности так, чтобы предотвратить хаос в Минске и при этом не внушать отторжения значительной части белорусского населения, которое выступает против Лукашенко, – убежден парламентарий. – Россия пытается найти выход из ситуации, и при этом в Москве никто не собирается таскать каштаны из огня для Лукашенко, что бы тот ни делал. Речь идет лишь о том, чтобы уберечь Белоруссию от Майдана и повтора украинского опыта».

    По мнению собеседника, надо относиться осторожно и к заявлениям лидеров оппозиции о братских чувствах. «Россия официально признала итоги президентских выборов и это препятствует реализации планов оппозиции. Поэтому Тихановская хочет переубедить власть России и, если говорить шире, население России, – пояснил Затулин. – Само по себе то, что Тихановская положительно говорит об отношениях между русским и белорусским народом, нельзя не поддержать. Другое дело, не ясно, в результате действий самой Тихановской эта дружба получит новое развитие или, наоборот, подвергнется риску».

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