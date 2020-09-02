На какие уступки Москве согласится Лукашенко

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2 сентября, среда  |  Последнее обновление — 22:10  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Почему украинские школы не смогли отказаться от русского языка

Школы на Украине набрали новые «русские классы» Игорь Маслов/РИА «Новости»
Начало учебного года на Украине преподнесло местным властям неприятный сюрприз. Несмотря на тотальную украинизацию школьного образования, многие директора учебных заведений нашли способ продолжить обучение детей на русском языке. Как это удалось сделать и почему руководство украинских школ не желает отказываться от русского языка? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Ситуация с «Новичком» выглядит как стрельба из пистолета с гнутым дулом

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Можно долго искать причину – для чего нужно было такое «демонстративно неудачное отравление, которое легко можно списать на Кремль», но то, что «рук ФСБ и Путина» тут нет и быть не может – абсолютно очевидно. Подробности...

Либералы забыли о Навальном и Ефремове

Дмитрий Ольшанский, публицист
Немыслимое поведение Михаила Ефремова в суде связано с тем, что он знает главное. Круг его друзей и знакомых – тех самых, что все время говорят нам про важность «репутации», про «мораль», про то, как ценны «приличные люди», – старательно вывернул шеи, заткнул уши и закрыл глаза. Ничего не видим, ничего не слышим, не помним сейчас ни про какого Ефремова. Подробности...
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Зачем Лукашенко едет на встречу с Путиным

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Александр Лукашенко должен будет расплатиться с Москвой. Не только и не столько за ту помощь, которую Владимир Путин оказывает Белоруссии в ходе нынешнего кризиса – скорее за те ошибки, которые Батька совершил и по отношению к России, и по отношению к собственному народу. Подробности...
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Символы СССР опять приравняли к свастике

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Узбеки вспомнили про Сталина

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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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    На какие уступки Москве согласится Лукашенко

    Александр Лукашенко в очередной раз получил поддержку от Владимира Путина    2 сентября 2020, 22:10
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Иван Абакумов,
    Наталья Макарова

    Лукашенко едет в Москву – это первый зарубежный визит белорусского лидера после победы на выборах, в честности которой сомневаются как на Западе, так и в самой Белоруссии. В этот сложный момент Батька был вынужден забыть про игры в многовекторность и положиться исключительно на Россию. Что в обмен от Лукашенко может попросить Москва и на какие уступки готов пойти сам белорусский президент?

    В четверг в Минск прилетает глава правительства России Михаил Мишустин. Во Дворце независимости намечены его переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко, а затем и с президентом Александром Лукашенко. Примечательно, что разговор с Лукашенко Мишустин будет вести наедине, вообще без свидетелей. Этот нюанс подчеркивается в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

    В свою очередь, в среду в Москве переговоры успели провести министры иностранных дел двух республик – Сергей Лавров и Владимир Макей. По мнению Лаврова, приезд гостя из Минска «подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства».

    В ближайшие две недели и сам Лукашенко посетит с официальным визитом Москву. Это будет его первая анонсированная зарубежная поездка после переизбрания. О предстоящей встрече главы двух государств договорились в минувшие выходные в ходе телефонной беседы.

    Уже понятно: предстоящий визит Лукашенко не будет похож на предыдущие, он теперь в моральном долгу перед Москвой после того, как в решающий момент получил важную поддержку с востока.

    Научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Петр Петровский предполагает, что Москва теперь потребует уступок по сближению в рамках Союзного государства. «В 2017 году Россия намекала Белоруссии, что хотела бы увидеть перераспределение транзита из прибалтийских портов Литвы и Латвии в свой порт - Усть-Лугу. Второе – более жесткое отношение к попыткам ввоза и легализации через Беларусь санкционных товаров из Евросоюза», – напомнил Петровский газете ВЗГЛЯД.

    Политолог не исключил, что в Москве поставят перед Лукашенко вопрос о приватизации белорусских предприятий. «Позиция Минска в диалоге с Москвой ослабла и, скорее всего, он пойдет на некоторые уступки, но они не будут связаны с вопросами ликвидации республики в каком-либо виде», – заключил собеседник. Эксперт не верит, что итогом визита станут даже малейшие подвижки в сфере белорусского суверенитета. «В этом отношении руководство Белоруссии будет жестко стоять на том, что договоры Союзного государства и Евразийского экономического союза могут реализовываться только на равноправных условиях», – полагает Петровский.

    Однако первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин увидел у Лукашенко «настрой наконец двинуться вперед в интеграции в рамках Союзного государства», однако затруднился предположить, в какой мере Лукашенко «способен провести в жизнь свои решения» по интеграции двух стран.

    Депутат напомнил, что подписанный более 20 лет назад союзный договор до сих пор не выполнен, потому что «Лукашенко отвернулся от политической интеграции, предпочитая добиваться от Москвы экономических льгот и преимуществ». Затулина огорчает тот факт, что решения о сближении двух республик могут быть приняты на крайне негативном фоне.

    «В Белоруссии многие наверняка скажут, что Россия решила воспользоваться моментом.

    Ситуация в республике не такова, чтобы люди поддерживали все решения власти. И в этом плане я бы очень не хотел, чтобы судьба нашей дальнейшей интеграции зависела от перипетий внутриполитического кризиса», – признался Затулин газете ВЗГЛЯД.

    В свою очередь президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко вообще не ждет прорыва от переговоров. Он напомнил, что тема приватизации белорусских предприятий обсуждается давно, но эти активы на самом деле уже не особо и привлекательны для инвесторов. «Белорусские предприятия не медом намазаны. Там есть большое количество проблем. Например, сегодня практически везде – избыточная занятость. Приз не так уж велик, как можно об этом подумать», – сказал Минченко газете ВЗГЛЯД.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Белоруссии в среду продолжались уличные выступления оппозиции, хотя и не столь многолюдные, как шествие в минувшее воскресенье. Так, у стелы «Минск – город-герой» более ста женщин выстроились в цепь солидарности, некоторые привели с собой детей. Большинство участниц держали в руках плакаты с протестными лозунгами.

    Напомним: оппозиция уверена в том, что результаты президентских выборов 9 августа сфальсифицированы и победу на самом деле одержал не Лукашенко, а Светлана Тихановская. Обвинения в подтасовках, а также в чрезмерной жестокости, проявленной силовиками при разгоне протестов, стали поводом для резкого усиления нажима на Батьку со стороны Запада. Страны Прибалтики уже запретили и президенту, и его соратникам въезд на свою территорию. А в среду выяснилось, что Канада, США, Евросоюз и Великобритания обсуждают возможные санкции против Белоруссии.

    Что касается позиции России, то она признала результаты белорусских выборов одной из первых. Как уже отмечалось, этот факт повлиял на решение Батьки укреплять контакты с Москвой. Из недавнего интервью Путина стало известно, что Россия даже подготовила «резерв сотрудников правоохранительных органов» для возможного использования на территории Белоруссии в случае выхода ситуации из-под контроля.

    Как известно, до президентских выборов Лукашенко не был ориентирован на сближение с Москвой. В декабре прошлого года он наотрез отказался от подписания ставшей знаменитой «31-й дорожной карты» по интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Этот пакет документов, в частности, содержал предложения Москвы по созданию более десяти наднациональных органов, в том числе единого эмиссионного центра, счетной палаты, суда и таможни. Лукашенко тогда отверг идею создания наднациональных органов.

    «Если рассуждать по логике, то Лукашенко действительно приперт к стенке. У него сейчас можно попросить небольшие остатки госсобственности, можно настоять на более плотном процессе интеграции, вернуться к теме единого эмиссионного центра, – рассуждает в интервью газете ВЗГЛЯД директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. – С другой стороны, понятно, что ситуация была резко обострена самим Лукашенко, и если будут приняты решения такого рода, это станет красной тряпкой, которая только усилит протесты и вызовет в Белоруссии откровенную неприязнь к России».

    Эксперт напомнил, что Россия уже и так владеет газотранспортной системой Белоруссии, газопровод «Ямал – Европа» принадлежит Газпрому. Также выкуплена старая советская трубопроводная система, которая теперь называется ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», существенные доли российских компаний уже и так есть в белорусских НПЗ.

    Собеседник подчеркнул, что требовать от Лукашенко «сдать страну» в обмен на его спасение не получится. «Такой сценарий будет ошибочным. В Белоруссии пока есть значительная часть лояльного нам избирателя. А Лукашенко сам доказал, что грубыми действиями можно вызвать совсем уже очевидное раздражение у людей. Теперь, когда ситуация выглядит для него проблемной, он откровенно прячется за спину Москвы», – уверен Симонов.

    На ваш взгляд

     
    Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?


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    При этом для России спасение правления Лукашенко за счет вливаний в белорусскую экономику становится проблемой. «Это будет форма поддержки Белоруссии без четких ответных обязательств со стороны Лукашенко. Надеюсь, помощь не будет беспрецедентно широкой. Возможно, будут приняты более кулуарные решения, например, по военной базе», – предположил эксперт.

    Минский экономист, президент научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук предполагает, что перед Лукашенко поставят вопрос о судьбе Белгазпромбанка. Эта «дочка» Газпрома (которой руководил опальный банкир и оппозиционер Виктор Бабарико) с июня находится в управлении белорусского кабинета министров.

    Лукашенко может предложить российскому бизнесу, поучаствовать и в приватизации Мозырского нефтеперерабатывающего завода, предположил Романчук в интервью «Коммерсанту». Эксперт допускает, что президент Белоруссии может сделать и политические уступки, которых от него добивались в Москве – «признание позиции по Украине и Грузии».

    Кстати, не исключено, что в Москву Батька приедет не один, а с сыном, причем назад в Минск сын уже не вернется. Накануне стало известно, что 15-летний Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского госуниверситета, куда он поступил летом по окончании 9-го класса. Об этом сообщили источники портала TUT.by. Эту информацию подтвердили Euroradio и сотрудники лицея БГУ. В соцсетях в этой связи появились неподтвержденные сообщения, что Лукашенко-младший продолжит учебу теперь в России – в одной из школ Москвы. В начале августа старший Лукашенко говорил, что у его младшего сына «очень хорошие отношения» с Владимиром Путиным.

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