Лукашенко оказался не готов к российским ценам

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20 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 22:01  |  vz.ru
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Российская экономика заканчивает с советским наследием

Современная реальная экономика уже совсем не похожа на советскуюФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Владимир Путин ответил критикам, утверждающим, что российская экономика базируется на советском прошлом: построенных тогда заводах, разработанных месторождениях. Президент заявил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы после 2000 года, а средний возраст оборудования в РФ – 12 лет. Что же сделано в реальной экономике за последние десятилетия? Подробности...
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Путин не простил Ленину развала России

Советский Союз был создан по ленинскому рецепту – и не пережил его партиюФото: Добровольский В.
Государственное устройство России не должно повторять негативный советский опыт – становиться заложником партии и национально-территориального деления. По сути именно об этом сказал Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции. Президент снова вспомнил про Ленина, дав жесткую оценку допущенным при создании СССР ошибкам. Подробности...
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Атака на ФСБ вызвала новые вопросы к закону об оружии

Манюров стрелял в центре Москвы из охотничьего карабина «Сайга»Фото: Кадр из видео
Совершивший нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы долгое время работал в ЧОПах, а в его квартире обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия. Инцидент на Лубянке – уже третий случай за год с небольшим, когда стрельбу в общественном месте устраивает человек, который на законных основаниях купил ружье. Насколько сама система разрешений на выдачу оружия соответствует современным реалиям? Подробности...
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США готовятся уничтожить Китай по антисоветскому рецепту

А это – испытания новейшей американской ракеты средней дальности, которая может быть направлена против КитаяФото: twitter.com/EsperDoD
США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии – значит, против Китая. В связи с чем США идут на такого рода обострение, почему происходящее угрожает повторением Карибского кризиса и какое отношение все это имеет к России?  Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...

Барышня в кресле премьера – это просто для красоты

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
На управлении странами внешность министров не отражается никак. Правда и феминисткам радоваться нечему – с тем же успехом маскировать подлинную систему управления могли бы котики. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Русский – значит красный

Герман Садулаев, писатель, публицист
Глупо подсчитывать, сколько там процентов какой-то «гаплогруппы» сохранилось в русских от скандинавов, а сколько от мордвы, когда русские впитали в себя зов и дух всех своих предков: греков, славян, германцев, тюрков. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Лукашенко оказался не готов к российским ценам

              Лукашенко надо согласиться на создание структур, которые его ограничат   20 декабря 2019, 22:00
              Фото: Anatoly Maltsev/Reuters
              Текст: Иван Абакумов,
              Наталья Макарова

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              Лукашенко и Путин так и не договорились: ожидалось, что в честь 20-летия Союзного государства лидеры государств подпишут 31 «дорожную карту» по интеграции. 28 карт согласовано. Остались три – и самые сложные. Это соглашения по нефти, газу и налогам. Лукашенко хочет покупать углеводороды по внутрироссийским ценам. Но взамен Москва выдвинула ему жесткие условия.

              В пятницу в Петербурге состоялась очередная встреча в верхах России и Белоруссии. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе со своими делегациями встретились на полях саммита СНГ и разговор продлился полтора часа. Договориться братским республикам вновь не удалось. Как признался министр экономического развития России Максим Орешкин, спорными остались три вопроса: нефть, газ и налоги, то есть те же самые вопросы, которые оставались нерешенными и по итогам последней встречи в Сочи 7 декабря. Да, собственно, они же оставались главным камнем преткновения весь последний год.

              «Мы следовали в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи. Нам президенты дали ряд указаний, и мы сделали очередной шаг вперед с точки зрения согласования вопросов. У нас согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка», – перечислил Орешкин.

              Напомним, в начале сочинской встречи Лукашенко заявлял, что для дальнейшей интеграции необходимо ввести равные цены на нефть и газ для предприятий двух стран. Как говорил тогда белорусский посол в России Владимир Семашко, после переговоров в Сочи остались несогласованными восемь из 31 дорожной карты. Теперь же, по словам Орешкина, согласовано уже 28 карт.

              Накануне во время большой пресс-конференции Путин выразил недоумение, почему Москва должна дотировать Белоруссию на том же уровне, что и собственную Смоленскую область. «Странновато», – заметил Путин. Лукашенко ответил на его требования по газу заочно, назвав их необоснованными: «Для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогового обложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней».

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              Должна ли Россия стремиться к объединению с Белоруссией?


              Путин подчеркнул: «Для этого даже нужны общие наднациональные органы: контрольные и эмиссионные». Путин также напомнил, что русские и белорусы – по сути единый народ.

              По мнению президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова, экономическая часть разногласий теперь прочно завязана на создание наднациональных органов. «Путин накануне об этом прямо сказал. Но для Лукашенко это стало политическим вопросом. То есть экономическая интеграция уперлась в политический барьер», – сказал Ремизов газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт сомневается в том, что Лукашенко согласится на ограничение собственной власти. «Сложно представить, что глава Белоруссии пойдет на создание структур или механизмов, которые бы ограничили его внутреннюю свободу маневра», – полагает Ремизов.

              Потому эксперт не удивлен новым срывом на переговорах по нефти и газу. «Если Белоруссия хочет пользоваться внутрироссийскими ценами на энергоресурсы, тогда надо создавать интеграционные структуры другого уровня и качества, к чему в Минске, видимо, пока не готовы», – полагает Ремизов.

              Но экономисты в Минске намекают на то, что слишком долго тянуть время Белоруссия не сможет – ее экономика сейчас начнет падать.

              «Отсутствие договоренностей по сути дела посылает белорусскую экономику в состояние рецессии.

              Отсюда и недовольство Минска, и неизменность позиции Москвы относительно формата дальнейшей интеграции, – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. – Договоренностей нет. 28 дорожных карт лучше, чем 21, но в контексте трех оставшихся – налоги, газ и нефть – слаще от этого пилюля не станет».

              «Думаю, с этими проблемами мы вступим в следующий год. Предполагаю, что в 2020 году нас ждет охлаждение союзных отношений. Не исключаю даже, что и по линии ЕАЭС», – предупреждает Романчук. 

              Напомним, в начале сентября премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали «Программу действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании Союзного государства», к которой прилагалась 31 «дорожная карта». Ожидалось, что эту большую программу по сближению двух республик лидеры торжественно подпишут в канун 20-летия создания Союзного государства. Напомним, Договор о создании Союзного государства был заключен 8 декабря 1999 года.

              «Вопрос по нефти и газу, как мы слышали на пресс-конференции, Владимир Путин увязывает с созданием контролирующих наднациональных органов. Вот поэтому сейчас и не состоялось подписание. Стороны должны согласовать видение, готовы ли они к этому», – сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.

              «Главный вопрос – вопрос поставок энергоресурсов по льготным ценам для белорусов. Будут ли созданы эти органы или будут задействованы другие схемы? Газовый контракт заканчивается, его нужно перезаключать, – добавил Дзермант. – Белорусская сторона возьмет паузу, чтобы просчитать выгодные для себя варианты».

              Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин согласен, что от переговоров многого ожидали, но получилось «громкое ничего», потому что сохраняются «фундаментальные проблемы», которые касаются не только поставок нефти и газа. «У каждого своя правда. Хотите получать как Смоленск, тогда распоряжаться этими энергоресурсами будете так же, как Смоленск», – сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД.

              По его оценке, выход из ценового тупика был найден еще тогда, когда была согласована нынешняя цена, по которой Минск покупает энергоресурсы у Москвы. «Но сейчас Лукашенко чувствует, что России критически очень надо сохранить своего союзника. И он начинает дожимать, угрожать, а «то, мол, буду создам союзное государство с Соединенными Штатами, и они дадут мне нефть по цене для Флориды». Но ведь не дадут. И Лукашенко понимает это», – считает Жарихин.

              Эксперт напомнил, что Россия в свое время дешево сбывала газ другой братской республике – Украине, но Украина перепродавала его и хранила вырученные миллиарды в западных банках, в итоге украинская элита попала в зависимость от США и Евросоюза.

              Тем временем сам Лукашенко после саммита в Петербурге излучал оптимизм. Во-первых, он попытался опровергнуть Орешкина, заявив, будто цены на энергоносители он с россиянами-таки уже согласовал. «Во вторник в Газпроме специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года», – цитирует Лукашенко «БелТА».

              Батька признал, что между ним и Путиным осталась «пара проблем», которые он все же надеется успеть решить еще до Нового года.

              «Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Белоруссии, встретимся», – сказал Лукашенко.

              В тот же вечер белорусская оппозиция созвала в центре Минска несанкционированный митинг протеста, передал репортер ТАСС с места событий. Несколько десятков манифестантов вышли на Октябрьскую площадь с националистическими бело-красно-белыми флагами. По словам инициатора акции, сопредседателя незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, оппозиция – вообще против интеграции с Россией, против любых дорожных карт. На плакатах по-английски было написано «Это не интеграция, это оккупация». Сотрудники милиции предупреждали участников, что акция не разрешена, но от жестких действий воздерживались.

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