Путин прокомментировал интеграцию России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о Союзном государстве России и Белоруссии.

«Я считаю, что решения о создании Союзного государства были правильные. Русский и белорусский народ – это, по- моему, то же самое, что и украинский и русский. Это почти одно и то же - этнически и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад», – сказал Путин.

Президент отметил, что определенные достижения уже есть, но работа по основополагающим решениям в области создания Союзного государства практически не сделана

«Есть определенные достижения, особенно в социальной сфере, но решения, которые были в свое время приняты по поводу строительства Союзного государства, в подавляющем своем большинстве, основополагающие решения, – они не реализованы. Просто там 90% не сделано по каждому из вопросов», – добавил президент.

«Мы и приняли решение с Александром Григорьевичем вернуться к этому и посмотреть, что же можно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования Союзного государства», – рассказал Путин.

«Много сделано в рамках Евразийского экономического союза. В чем-то, в сфере экономики, интеграция в рамках ЕврАзЭС лучше, чем в рамках Союзного государства. Что касается поставок газа и нефти – Россия продает ресурсы в Минск все без пошлин. Мы добились самых низких цен на энергоресурсы для Белоруссии. В четыре раза отличаются цены на газ для Белоруссии и стран ЕС», – сказал Путин.

«Мы дотируем цены на газ в некоторых регионах, в том числе это касается Смоленской области, граничащей с Белоруссией. Это самый дотируемый регион. И если будем дотировать еще и все для Белоруссии – это странно», – отметил президент.

Однако он признал, что это можно сделать, только нужно другое законодательство в рамках Союзного государства. «Это огромная работа. Ее можно выполнить только в том случае, если есть желание. У российской стороны оно есть», – сказал президент России.

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