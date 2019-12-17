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17 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:12  |  vz.ru
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Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

Морскому пути «Северного потока – 2» мешают птицыФото: Stine Jacobsen/Reuters
У «Северного потока – 2» снова возникли проблемы. Только Россия справилась с задержкой строительства из-за Дании, как появилась угроза санкций США в новом году. Но ей не придали значения, ведь Газпром успевает закончить стройку раньше начала их действия. Но выяснилось – остались работы, которые надо срочно сделать этой зимой, а их проведению мешает миллион водоплавающих птиц. Чем это грозит проекту?  Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полумиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Зеленский возвращает Украине советскую власть

Зеленский сможет не только контролировать регионы, но и создавать или упразднять ихФото: Zuma/ТАСС
Украина придумала новую хитрость – новый закон Зеленского о децентрализации. Он позволит Киеву и отчитаться о выполнении Минских соглашений, и сохранить президенту лицо перед выступающими против наделения Донбасса особым статусом. Ведь его получат все регионы Украины. Правда, если сохранятся – новый закон позволяет Зеленскому менять административное устройство Украины на свое усмотрение. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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В Европе за симпатии к евромайдану можно получить в нос

Дмитрий Родионов, политолог
Майдан воспитал огромное количество наивных дурачков, которые верили, что нужны Европе. А некоторым потребовалось сбежать с Украины, чтобы узнать, что «европейские ценности» немного не такие, какими они их себе представляли. Подробности...

Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Он нажил две квартиры в Москве, а потом познакомился с женщиной. Она очень любила деньги, постоянно влезала в кредиты и изменяла. Он продал квартиру и деньги подарил ей. Потратив их, она снова начала ему изменять. Тогда он продал вторую квартиру. Подробности...
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Пойдут ли немцы на «китайский фронт»

Василий Федорцев, политолог, германист
Пока Берлин от выбора уклоняется, но рано или поздно ему, а вместе с ним и Евросоюзу, придется выбрать сторону, и сторона эта будет, конечно, не китайской. Американцы, даже с Трампом в качестве президента, европейцам ближе и понятней. Подробности...
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          Нужны ли России авианосцы?
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              Нужны ли России авианосцы?

              Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

              Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в Пекине   17 декабря 2019, 08:26
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полумиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих.

              Белоруссия и Китай подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней (500 млн долларов). Об этом сообщил минфин Белоруссии, который подписал документ с белорусской стороны (а с китайской - Шанхайский филиал Банка развития Китая):

              «Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем».

              О том, что Минск ведет переговоры с Китаем стало известно еще в октябре, после того, как зависли переговоры о получении кредита в размере 600 миллионов долларов у России. Учитывая, что общий долг Белоруссии перед России превышает 7,5 миллиардов, понятно, что Минск не хотел увеличивать долговую нагрузку на невыгодных для него условиях, особенно накануне перехода к новому этапу интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

              В итоге деньги заняли в Китае, благо у Поднебесной есть огромные финансовые резервы. Но что тут началось! Посыпались комментарии «экспертов» о том, что таким образом Лукашенко демонстрирует свою независимость от Москвы, что это чуть ли не демарш в адрес Путина. Дальше – больше:

              «Китай нагло вторгся в сферу жизненных интересов России, в ближайшее зарубежье. Китай укрепил Беларусь экономически в тот самый момент, когда Кремль, используя экономический рычаг, добивается аншлюса, желая создать новое государство и тем самым продлить в 2024 году правление Путина на неограниченный срок».

              Это пишет один из телеграм-каналов (с немаленькой аудиторией) – Китай унизил Россию, ударил в спину. Ну а Белоруссия, по мнению авторов канала, естественно, тоже предатель. Казалось бы, уже можно было бы привыкнуть к тому, что любое внешнеполитическое событие подается русофобами и борцами с Путиным как поражение России. Подписали какое-нибудь соглашение с тем же Минском или дали кредит белоруссам – плохо, кормим нахлебников, причем неискренних и лживых, заигрывающих с НАТО. Не подписали – ужас, от Кремля даже верный батька отвернулся, все пропало.

              Примитивная и лживая пропаганда, причем не украинского производства, а внутрироссийского. И не только с откровенно либерально-западнических позиций (Лукашенко с Путиным – два сапога пара), но и замаскированная под патриотические взгляды (Лукашенко только и мечтает предать Россию). Пропаганда эта рассчитана на создание у людей ощущения, что у России нет ни друзей (в геополитическом понимании этого слова), ни союзников, ни партнеров. А кругом якобы одни враги и потенциальные предатели, которые только и ждут, когда можно будет ударить ей в спину.

              Причем цель состоит не в том, чтобы создать у русских ощущение «осажденной крепости», а чтобы озлобить их против власти, виноватой в бесконечных провалах. Вот и белорусы с китайцами...

              Понятно, что подобная пропаганда действует только на плохо информированных или неспособных к самостоятельному мышлению людей. Но в информационной войне любая жертва сгодится. В реальности же кредит Китая Белоруссии не только не направлен против России. Наоборот, он ее укрепляет. 

              Потому что есть Союзное государство – России и Белоруссии. Ему на днях исполнилось 20 лет и оно скоро перейдет к новой фазе интеграции. Белоруссия не просто союзник и друг России – это во всех смыслах братское государство. Ее отношения с Китаем не противоречат российским интересам, а только дополняют и укрепляют все более крепнущие российско-китайские связи.

              Александр Лукашенко развивает контакты и связи с Китаем все 25 лет своего президентства по самым разным направлениям. От оружия до сельского хозяйства, от привлечения китайских инвестиций до получения кредитов. Нынешний кредит далеко не первый. Минувшей весной, накануне поездки президента Белоруссии в Пекин (где он вместе с Владимиром Путиным участвовал в очередном форуме «Один пояс, один путь») было объявлено, о получении двумя белорусскими структурами - Беларусбанком и Белорусскими железными дорогами – двух кредитов в 100 и 66 млн евро от Банка развития Китая.

              Белоруссия интересна Китаю и с точки зрения логистики, и как поставщик продуктов, и как место сборки и производства различной китайской техники, включая автомобили – под Минском китайцы строят огромный индустриальный парк «Великий камень». При этом для Китая Белоруссия — это верный союзник России. И если кто-думает, что между Путиным и Си Цзиньпином может возникнуть хоть какое-то непонимание из-за крепнущих китайско-белорусских связей, то он ничего не понимает в природе российско-китайских отношений. Которые уже с полным основанием характеризуются в Москве как союзнические.

              Точно так же невозможно себе представить никакой двойной игры Лукашенко против России на китайском направлении.

              Во-первых, сам белорусский президент не собирается ставить под сомнение прочность российско-белорусского Союзного государства, не говоря уже о том, что никогда не будет предпринимать ничего антироссийского. Во-вторых, даже если допустить чисто теоретический вариант «измены Лукашенко», то в Пекине просто не с кем играть – Китай не станет делать ничего из того, что может даже отдалено дать Москве повод заподозрить его в желании внести раздрай между Россией и Белоруссией.

              Все очень просто – и для Минска, и для Пекина их отношения с Москвой стоят на первом месте. Но дело не только в этом. Россия и Белоруссия могут строить свои отношения с Китаем в самых разных формах. И как суверенные государства, и как страны Евразийского союза, и как Союзное государство. Ничего принципиально от этого не меняется. Поэтому и геополитически, и с точки зрения китайцев, и с нашей собственной точки зрения – это все один и тот же субъект. Великая историческая Россия.

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