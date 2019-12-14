Лукашенко одобрил срочный кредит от Китая

Глава Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней (около 500 млн долларов) в качестве основы для переговоров.

«Постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заем шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3,5 млрд китайских юаней сроком на пять лет», – передает РИА «Новости» текст указа Лукашенко.

Белорусский лидер одобрил проект соглашения о предоставлении срочного кредита и поручил министерству финансов провести переговоры по проекту соглашения, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

Поясняется, что указ принят «в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействия развитию двусторонней торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой».

В начале ноября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что в 2019 году республика планирует подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму 500 млн долларов.

Лукашенко в свою очередь заявлял о новом историческом этапе отношений Белоруссии и Китая.

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