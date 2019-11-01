Белоруссия анонсировала кредит от Китая на 500 млн долларов

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что в 2019 году республика планирует подписать с Китаем соглашение на получение кредита на сумму 500 млн долларов.

«Наши переговоры с банками Китая вывели на подготовку кредитного соглашения (с Государственным банком развития Китая) по привлечению 3,5 млрд юаней, это в эквиваленте составляет примерно 500 млн долларов», – сказал Ермолович, передает ТАСС.

Он также рассказал о планах привлечь средства на внешних рынках, разместив еврооблигации на 1,35 млрд долларов. «Мы сохраняем возможность выхода на внешний рынок с новым выпуском еврооблигаций. Думаю, что новое размещение еврооблигаций сделаем в следующем году», – сказал Ермолович.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил о новом историческом этапе отношений Белоруссии и Китая.