Лукашенко заявил о новом историческом этапе отношений Белоруссии и Китая

Отношения Белоруссии и Китая последовательно выходят на очередной исторический этап, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лидер поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и жителей этой страны с национальным праздником – Днем провозглашения Китайской Народной Республики, передает ТАСС.

«Отношения между нашими государствами последовательно выходят на очередной исторический этап, который будет наполнен новыми событиями и практическими результатами», – подчеркнул президент.

По его словам, в Белоруссии искренне ценят дружбу, доверие и уважение с Китаем. Он также отметил, что на сегодняшний день страны могут «с гордостью продемонстрировать миру многочисленные плоды двустороннего сотрудничества».

Лукашенко также выразил мнение, что за 70 лет своей новой истории Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии, повышении благосостояния граждан.

Глава республики считает, что достижения этой страны «заслуживают самой высокой оценки и вызывают восхищение».

В преддверии годовщины образования КНР Си Цзиньпин заявил о намерении обеспечить высокую степень автономии в Гонконге, а также претворять в жизнь принцип «одна страна, две системы».