Си Цзиньпин рассказал о намерениях в делах с Гонконгом

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении обеспечить высокую степень автономии в Гонконге, а также претворять в жизнь принцип «одна страна, две системы».

«Полное воссоединение родины (возвращение Гонконга под юрисдикцию КНР в 1997 году – прим. ВЗГЛЯД) является неизбежным. Никто и никакая сила не сможет это остановить», – цитирует «Интерфакс» главу КНР.

Он добавил, что «при полной поддержке родины и согласованных усилиях» соотечественников «Гонконг будет процветать и развиваться вместе с материком».

Напряженность между протестующими и стражами порядка в Гонконге нарастает. В воскресенье демонстранты забросали полицию бутылками с зажигательной смесью, камнями и кусками асфальта.

Массовые акции протеста вспыхнули в городе в начале лета. Несмотря на решение гонконгской администрации не принимать резонансный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.

Власти Китая подчеркивали, что за акциями протеста в Гонконге стоит Запад.

В ближайшие дни в городе планируются новые крупные антиправительственные митинги, в том числе в праздничный день 1 октября, когда будет отмечаться 70-летняя годовщина образования КНР.