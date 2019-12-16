Белоруссия договорилась с Китаем о кредите на 3,5 млрд юаней

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович и представитель шанхайского филиала Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на 3,5 млрд юаней (около 500 млн долларов).

Кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Белоруссии, а также содействие развитию двусторонней торговли между Минском и Пекином.

«Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Беларуси и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику», – считают в белорусском минфине, пишет БелТА.

14 декабря глава Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней (около 500 млн долларов) в качестве основы для переговоров.

В октябре Лукашенко заявлял о новом историческом этапе отношений Белоруссии и Китая.