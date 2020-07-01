Как будет работать «российско-белорусский шенген»

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1 июля, среда  |  Последнее обновление — 20:54  |  vz.ru
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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

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Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

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Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Джокер как инструкция к Революции

Владимир Можегов, публицист
Голливуд на глазах меняет культурный код целой нации, а то и всего мира. Этот сегодняшний коллективный Карл Маркс жаждет новой мировой революции. Поджигать Америку, петь музыку революции, «видеть мир в огне» и ввергать его в хаос. Подробности...
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Русскому человеку пора валить назад – в Родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Жизнь в России подразумевает короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? Можно называть это иррациональным мышлением, но последние события показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным. Подробности...
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В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

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В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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              Как будет работать «российско-белорусский шенген»

              Из-за отсутствия пунктов погранконтроля проезд из Белоруссии в Россию для иностранцев был по сути закрыт   1 июля 2020, 19:35
              Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
              Текст: Андрей Самохин

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              Белоруссия обозначила сроки вступления в силу одного из важнейших атрибутов Союзного государства – механизма взаимного признания виз с Россией. Как будет действовать единая российско-белорусская виза, на кого она не будет распространятся – и почему ее реализация многократно переносилась и откладывается до сих пор?

              Соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией на практике заработает в конце 2020-го – начале 2021 года, считают в МИД Белоруссии. «Мы полагаем, что только к концу этого года, может, к началу следующего, в январе, это все (механизм взаимного признания виз) заработает», – заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

              Несколькими днями ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей подписали в Минске соглашение о признании двумя странами виз иностранных граждан. Это в значительной степени упрощает и унифицирует приезд зарубежных гостей в обе страны, делая их более похожими на Союзное государство. Но не сразу. «Соглашение подлежит ратификации парламентами и вступит в силу через 30 дней после уведомлений о ратификации», – пояснял в комментарии порталу «Спутник» директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

              Необходимость единого визового пространства была прописана в плане, который был утвержден еще в 2017 году Советом министров Союзного государства. Работу над текстом проекта соглашения завершили в ноябре 2018 года, а уже через месяц ожидалось его подписание. Однако оно не состоялось. И вот теперь выясняется, что полная реализация соглашения откладывается еще на несколько месяцев.

              Возможную причину отсрочки назвал в комментарии газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец. «Лишь совсем недавно Белоруссия и Евросоюз закончили все процедуры по упрощению визового режима. Наверное, именно это было одной из причин, почему так тянули», – отметил эксперт. «Если бы соглашение о взаимном признании виз с РФ появилось бы раньше, чем с ЕС, то это потребовало бы дополнительных консультаций с российской стороной. Белорусские власти не хотели, чтобы еще затянулись переговоры с Брюсселем, которые и так нудно велись пять лет».

              Иного мнения придерживается доцент МГИМО Кирилл Коктыш. «Задачей было дотянуть до соответствующего повода. Заготовленным снарядом выстрелили в ходе президентской кампании Александра Лукашенко», – сказал Коктыш газете ВЗГЛЯД. Напомним, что выборы главы республики намечены на 9 августа.

              Как бы то ни было, после того, как главы МИДов поставили подписи под соглашением, Лавров отметил: это решение «на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства».

              «Это один из функционалов Союзного государства, который наконец начинает работать. Иначе был абсурд. Вроде как Союзное государство есть, границ нет, а визы при этом разные», – подчеркнул Коктыш.

              В конце минувшей недели в российском МИДе разъяснили – как, собственно, будет работать соглашение. Общий порядок будет касаться как тех, кто прибывает из стран с визовым режимом, так и тех, у кого с Москвой или Минском «безвиз».

              Как рассказали в МИД России, жители стран, с которыми у России или Белоруссии действует визовый режим, смогут въезжать, выезжать, пребывать и следовать транзитом по территории обоих государств на основании российской или белорусской визы. Иностранцы смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автодорогам, которые перечислены в приложении к соглашению.

              Граждане тех государств, для которых действует безвизовый режим и с Россией, и с Белоруссией, смогут свободно передвигаться по территориям обеих стран. «Но при этом срок их пребывания определяется международными договорами или законодательством страны, на чьей территории они находятся», – пояснил российский дипломат Полищук. А, например, для граждан Грузии (с которой у Белоруссии – безвиз, а у России визовый режим) ничего не изменится. Без визы в загранпаспорте грузины не смогут попасть, скажем, из Минска в Москву.

              Еще одно «но» касается граждан 74 стран, которые по указу Лукашенко от 2017 года могут без виз попадать в Белоруссию через минский аэропорт и оставаться на территории республики в течение 30 дней. Если гости из этой категории решат из Белоруссии направиться в Россию, то им придется получать российскую визу.

              Лукашенко чуть ранее окрестил соглашение «союзным шенгеном». Но полным аналогом европейской Шенгенской зоны это вряд ли можно назвать. Не вводится единых виз Союзного государства России и Белоруссии. Да и с послаблениями, как уже было сказано выше, не все так просто.

              Но в любом случае прогресс налицо, полагают эксперты. «Ранее из-за отсутствия пунктов погранконтроля с 2018 года для иностранцев проезд из Белоруссии в Россию был фактически закрыт, в отличие от обратного варианта, –напомнил Болкунец. – Нередко возникали ситуации, которые не очень освещались в прессе: иностранцы приезжали в Беларусь, а потом, не ведая о необходимости российской визы, следовали в Россию и, наткнувшись там на проверку документов, депортировались из страны, получив еще пять лет запрета на въезд в нее».

              По мнению Болкунца, после подписания соглашения Лаврова – Макея Белоруссия останется в выигрыше. «Беларусь сможет нарастить трафик туристов и, поставив получение виз на поток, неплохо заработать на этом», – пояснил эксперт. Он напомнил, что самый короткий путь из ЕС в Россию лежит именно через Минск.

              Но все же заявления о появлении «российско-белорусского Шенгена» – явное преувеличение, «просто в силу того, что у нас и Белоруссии разный список стран, с которыми существует безвизовый режим». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший замглавы Федеральной миграционной службы России, руководитель фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин. Собеседник полагает: «Все эти проблемы – чисто технические, и их давно можно было решить. Если, конечно, мы действительно строим единое Союзное государство».

              В частности, отмечают эксперты, возникает вопрос: почему во исполнение плана 2017 года о создании единого визового пространства Союзного государства не были введены союзные визы. «Введение единой визы затратный и сложный с технической стороны вопрос», – от лица МИД России пояснил Полищук. – Поэтому решили начать со взаимного признания виз, чтобы обкатать основные элементы единого визового пространства, прежде всего систему информационного обмена».

              Белорусский политолог Болкунец, впрочем, видит и в нынешнем решении Москвы и Минска обнадеживающий признак. «Мне кажется, что это первый логический шаг для распространения правил о взаимном признании виз на все страны Евразийского экономического союза: Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию, – считает эксперт – Это сократило бы издержки для консульств МИДов и прочих организаций, которые занимаются выдачей виз, а также усилило бы туристический потенциал всех наших стран». 


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