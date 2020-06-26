МИД разъяснил действие соглашения о визах с Белоруссией

Российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз будет способствовать развитию иностранного туризма и транзитных возможностей обеих стран, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Дело в том, что раньше отсутствовала правовая основа для пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы, поскольку на ней нет пунктов пропуска. Теперь статья пять соглашения предусматривает такую возможность. Появляются условия для нормального перемещения иностранцев», – цитирует РИА «Новости» Полищук.

Он пояснил, что граждане тех государств, для которых действует безвизовый режим и с Россией, и с Белоруссией, смогут свободно передвигаться по территориям обеих стран.

«Но при этом срок их пребывания определяется международными договорами или законодательством страны, на чьей территории они находятся», – добавил дипломат.

Однако это касается только поездок граждан, безвизовый режим для которых введен международными договорами России и Белоруссии, подчеркнул Полищук. В связи с этим указ президента Белоруссии, в соответствии с которым граждане 74 стран могут без виз въезжать через минский аэропорт на 30 суток, не позволит им ездить в Россию.

По словам Полищука, стороны внесли в соглашение формулировки, которые предусматривают перемещение по территории Союзного государства граждан тех стран, чьи режимы въезда в Россию и Белоруссию различаются.

«Благодаря этому соглашение стало более универсальным, а возможность путешествовать в его рамках получили, в частности, граждане Китая», – пояснил дипломат.

Также он пояснил, что иностранец с белорусской визой сможет въехать через российский пункт пропуска, однако, если гражданин Грузии едет в Белоруссию через территорию России, то ему понадобится российская виза.

«Если же он летит в Минск из Грузии или другой страны напрямую, то российская виза не потребуется. Правда, в этом случае он сможет находиться только на территории Беларуси и не будет иметь права въезда в Россию», – уточнил Полищук.

По его словам, соглашение касается только иностранцев и не затрагивает режим взаимных поездок граждан России и Белоруссии.

19 июня Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз двумя странами. Работа над текстом проекта соглашения была завершена еще в ноябре 2018 года.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время беседы по телефону отметили «удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз».