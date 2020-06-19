Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко, политики обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора были затронуты «некоторые аспекты сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями», передает РИА «Новости».

Также Путин и Лукашенко «в контексте предстоящих 24 июня в Москве торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», акцентировали внимание на особой значимости этого юбилея «для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла».

В свою очередь пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт заявила, что в разговоре двух лидеров «речи о газпромовском банке (...) не шло», передает БелТА.

По ее словам, разговор нескольких тем, одна из которых – парад, а вторая – коронавирус. В частности, указывается, что Владимир Путин рассказал о новом лекарстве, которое в России получили на основе японских препаратов.

«Это действительно совершенно новый препарат и, как было отмечено, он эффективен и уже хорошо работает. В этой связи Владимир Путин предложил при необходимости в нужном объеме воспользоваться этим препаратом в Беларуссии», – добавила она.

Пресс-секретарь добавила, что Лукашенко заявил: «Лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении».