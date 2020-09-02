Лавров анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Москве

Российский лидер Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

«Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице», – заявил Лавров, передает ТАСС.

Также Лавров сообщил, что председатель правительства России Михаил Мишустин совершит визит в Минск 3 сентября.

Ранее президенты России и Белоруссии во время телефонного разговора договорились в ближайшие недели встретиться в Москве. В Кремле уточняли, что встреча должна пройти в ближайшие две недели.