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8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки – Марии Колесниковой – такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
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Новое прокси-мышление

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Материнство не должно продаваться

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    Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

    Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину    8 сентября 2020, 12:28
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Марина Панюжева

    Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки – Марии Колесниковой – такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров?

    Во вторник члены координационного совета (КС) белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков на автомобиле покинули республику и оказались на территории Украины. При этом они якобы «выпихнули» свою коллегу по КС Марию Колесникову из машины. Впоследствии Колесникова была задержана, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

    В свою очередь замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что выезд Родненкова и Кравцова из страны был «насильственным выдворением». «Колесникову не удалось выдворить из Белоруссии, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу», – отметил Геращенко. Между тем в украинских СМИ прошел слух о том, что Колесникова при попытке фактической депортации якобы разорвала свой паспорт.

    Напомним, накануне пресс-служба совета оппозиции сообщила, что Колесникова, Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. Высказывались предположения об их похищении. КС потребовал немедленного освобождения Колесниковой, Кравцова и Родненкова, а также гарантий свободного возвращения в страну Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской.

    Сам Латушко, член КС, бывший министр культуры, который на прошлой неделе уехал в Польшу, выступил с признанием о том, что уехал он не по доброй воле. «Мне был поставлен ультиматум: покинуть страну или быть привлеченным к уголовной ответственности», – сказал он ТАСС.

    При этом в субботу Белоруссию оставила и Ковалькова, член КС и доверенное лицо Тихановской на минувших выборах. Она сообщила, что силовики поставили ей тот же ультиматум – либо уголовное преследование, либо эмиграция. По ее словам, силовики довезли ее до КПП «Брузги» на польской границе и выдворили за пределы республики.

    «Что касается инцидента с Колесниковой, то это откровенная провокация КГБ», – заявил газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец. – Видимо, это сделано для того, чтобы скрыть публичное незаконное задержание Марии Колесниковой в центре Минска накануне. Силовики придумали легенду, что она якобы на границе попалась».

    «Пропускной пункт на границе с Украиной выбран для организации постановки не случайно. Нейтральная полоса там составляет 13 километров, в то время как на участках границы с Литвой и Польшей расстояние до иностранного КПП не более 300 метров. В этом плане белорусско-украинская граница – самое удобное место для съемок провокационных роликов в исполнении «кинорежиссеров», – отметил собеседник.  

    По мнению эксперта, Колесникова представляет серьезную угрозу для Александра Лукашенко, потому что она «проявила свою харизму и стала лицом протеста в Белоруссии». «Тихановская, Колесникова и женские марши, которые проходят по воскресеньям – все это сильно раздражает Лукашенко. Он не знает, что с этим делать, поэтому нарушает все морально-этические нормы. Однако в провокации, вроде нынешней, белорусское общество уже не верит», – убежден Болкунец.

    В то же время минский политолог Алексей Дзермант считает изгнание лидеров оппозиции «спорной мерой», которая, однако, в некоторых случаях может сработать. «Если учесть, что лидеры оппозиции пытались создать незаконные органы, которые должны были перехватить власть – то их высылка оправдана. Возможно, такие действия и создадут высланным оппозиционерам репутацию жертв, но зато снизят реальную возможность дестабилизировать ситуацию», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

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    «Оппозиции, похоже, не удается раскачать ситуацию, ее манифестации становятся рутинными. Митинги и марши будут периодически повторяться, но их уже нельзя назвать особенно многочисленными», – отметил политолог. «Вообще же власть настроена на разрешение конфликта политическим способом. Думаю, в любом случае нужно проводить конституционную реформу. Но другое дело, что сами протестующие не сильно готовы идти на компромисс. У них достаточно жесткие требования», – отметил Дзермант.

    «С другой стороны, в оппозиции должен быть какой-то субъект, с которым можно вести переговоры о переводе протеста из уличного русла в политическое», – рассуждает эксперт. Выдавливание вожаков за границу, напротив, может затянуть процесс выхода из противостояния, считает собеседник. Он допускает, что высылка вызовет вспышку гнева у рядовых оппозиционеров. Кроме того, не следует забывать, что реальный управленческий центр оппозиционного протеста так и так уже находится за рубежом, добавил Дзермант.

    Но если Белоруссия обвиняет Польшу и Литву во вмешательстве во внутренние дела, то соответственно такое вмешательство будет усиливаться пропорционально растущему числу находящихся на Западе оппозиционеров. К такому выводу пришел главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Если это сознательная тактика, то Александр Григорьевич форсирует процесс создания потенциального альтернативного центра власти за границей. В какой степени это способствует снижению протестной активности? Это вопрос. Но если протест координируется неким центром, то его обезглавливание, конечно, повлияет на интенсивность протестов», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

    «Если заглянуть в историю, то Советский Союз тоже высылал диссидентов, как и страны Восточной Европы. Но когда потом, в конце 80-х, в России и Восточной Европе начались перемены, то эмигранты сыграли в них очень важную роль. Кроме того, в СССР существовала чудовищная практика лишения гражданства. Так нельзя поступать с человеком. Но советская власть полагала, что гражданство – это некая привилегия, которой можно лишить. На мой взгляд, это бред», – считает Лукьянов.

    «Кроме того, раньше высланный фактически отсекался от собственной страны, от аудитории. Это была дорога в один конец. Сейчас явно это не так. Мир космополитичен», – подчеркнул эксперт, добавив, что не считает изгнание эффективной мерой.

    Между тем гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что

    высылка – это «почти инстинктивная, понятная реакция» власти на протест. Но если она станет главной, а то и единственной мерой – ее будет недостаточно, чтобы справиться с оппозицией.

    «Одна из сложностей для Лукашенко состоит в том, что движение протеста сильно децентрализовано. Да, есть группа людей, заметных в медиа. Но нельзя сказать, что в Минске есть какое-то организационное ядро, которое, если выдавить его за границу, то протесты рассосутся – это произвольное допущение. В протесте сильно задействованы современные технологии – флешмобы, соцсети. Поэтому недостаточно устранить с арены нескольких лидеров: надо тогда уж перекрыть все информационные каналы взаимодействия. Кроме того, очень важно дать понять рядовым протестующим, что их голос услышан, что какие-то требования будет выполнены», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    При этом в современной России границы открыты, что позволяет тем, кто чем-то недоволен или не смог себя найти, спокойно уехать за рубеж, напоминает Кортунов. «Это более эффективно. Как говорится, если не нравится Путин, езжай к Трампу. Открытая крышка и выпущенный пар – одна из причин относительной стабильности в России. Лукашенко если удержится, то должен идти по российскому пути: вам здесь плохо – пожалуйста, аэропорт Минска работает круглосуточно», – заключил Кортунов.

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