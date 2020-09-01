У главной оппонентки Лукашенко появилась соперница

В белорусской оппозиции, похоже, наметился раскол. Мария Колесникова заявила о создании новой партии и необходимости конституционной реформы. А находящимся за рубежом Светлане Тихановской и экс-кандидату в президенты Валерию Цепкало нужна только отставка Лукашенко. Правда, позднее Колесникова и Тихановская дали понять — разногласия улажены. Но очевидно, что в некогда едином стане оппозиции есть проблемы.

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова во вторник вызвала в Белоруссии легкий переполох, по сути объявив себя новым лидером протестов. Она признала, что в последний месяц переживает большую «трансформацию» и теперь принимаемые ею решения могут повлиять на ситуацию в стране. «И я не буду врать: мне тяжело. Мне нелегко», – посетовала оппозиционер.

Напомним, что 38-летняя Колесникова – профессиональный музыкант, окончила Белорусскую государственную академию музыки по специальности «флейтист и дирижер» и Высшую школу музыки в германском Штутгарте. В ее послужном списке, к примеру, – игра на флейте в президентском оркестре Белоруссии. В последние годы Колесникова занимала пост арт-директора культурного центра, созданного по инициативе Белгазпромбанка. Руководил банком, как известно, Виктор Бабарико. В политику флейтистка попала лишь несколько месяцев назад, когда Бабарико решил баллотироваться в президенты, а Колесникова возглавила его предвыборный штаб.

Кроме того, Колесникова вызвала и вторую сенсацию, объявив о создании новой организации – партии «Вместе», актив которой должны, очевидно, составить сторонники Бабарико. Документы на регистрацию партии Колесникова обещает подать «в ближайшее время». Инициатором создания «Вместе» в штабе назвали самого экс-банкира, обнародовав его видеообращение, записанное за несколько дней до ареста. Из содержания следует, что Бабарико заготовил обращение на случай поражения на выборах 9 августа – по крайней мере, на записи экс-банкир сам говорит о проигрыше. Главной целью оппозиции в этом «политическом завещании» Бабарико называет не отставку президента Александра Лукашенко, а конституционную реформу.

Напомним, что накануне о необходимости конституционных изменений подробно заговорил и сам Лукашенко.

Соратница Колесниковой по «женскому триумвирату» оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская осудила ее инициативу. «Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами – это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, – заявила экс-кандидат. – Не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению конституционной реформы».

Отказалась Тихановская и признавать фиаско оппозиции. «Мы победили, но нашу победу пробуют украсть», – уверена политик. По ее мнению, главной целью остается немедленная отставка Лукашенко.

В Координационном совете не должна доминировать какая-то одна партия, добавила Тихановская. Она также выразила недоумение в связи с тем, что команда Бабарико борется за смену руководства страны, но при этом собирается просить у властей санкцию на создание партии. Что касается заявления Колесниковой о лидерстве в рядах оппозиции, то его Тихановская оставила без комментариев.

В оппозиционной среде заочный спор Тихановской и Колесниковой назвали началом раскола среди оппозиционеров и поражением протестного движения. Как указал оппозиционер, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук, Колесникова оказалась «политической выскочкой», хотя еще три месяца назад была техническим работником штаба Бабарико. «Ее последние заявления ломают единство белорусской оппозиции», - возмутился Романчук в интервью газете ВЗГЛЯД. –

Колесникова ставит под сомнение достижения Светланы Тихановской».

Официозные политологи также сочли спор двух женщин признаком раскола в рядах оппозиции. Научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Петр Петровский назвал действия Колесниковой «многоходовой политтехнологией», рассчитанной на приход к власти лично Бабарико, а отнюдь не Тихановской. «В этой многоходовке создание координационного совета и других оппозиционных движений оказались механизмами манипулятивного толка, направленными на использование протестной энергии в узкоэгоистических интересах Бабарико и Колесниковой. Я не удивлюсь, если координационный совет начнет деградировать и, возможно, распадаться», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД. Он также сомневается в том, что «Вместе» сумеет получить регистрацию.

Ведущий эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что оппозиция действительно оказалась на распутье, но говорить о ее распаде рано. «Есть определенная проблема с тем, что делать дальше, какую избрать тактику. Тут нет единства. Есть разногласия, но их трудно назвать расколом. Полного единства в стане оппозиционеров никогда и не было», – сказал Карбалевич газете ВЗГЛЯД.

Политолог отрицает «трансформацию» Колесниковой в единоличного лидера. «Появилось несколько лидеров. Больше шансов стать единоличным лидером у члена президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко. У него опыт, связи в структурах власти. Он умеет четко формулировать позицию», – поясняет эксперт. Собеседник также отрицает какое-либо заметное влияние на ситуацию в стране из-за рубежа. «Санкции, которые вводят против Лукашенко на Западе – это моральная поддержка оппозиции, но не более того», – считает Карбалевич.

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Ближе к вечеру штаб Бабарико (а фактически – штаб Колесниковой) выпустил заявление в ответ на критику Тихановской, которое было выдержано в примирительной тональности. В штабе подчеркнули, что не оспаривают победу Тихановской на выборах 9 августа. «Мы абсолютно согласны со Светланой Тихановской, что главное в текущем моменте – добиваться тех требований, которые были консолидированно озвучены Координационным советом», – говорилось в заявлении.

Колесникова, похоже, попыталась смягчить негатив, который у коллег по оппозиции вызвало создание партии «Вместе», что было воспринято как попытку монополизировать протест. «Создание партии не затрагивает работу Координационного совета», – заверили в штабе Бабарико.

На фоне этой попытки замазать противоречия довольно резко прозвучали слова еще одного экс-претендента на президентский пост – Валерия Цепкало. Как и Тихановская, уехавшая в Литву, он ранее покинул Белоруссию, и сейчас находится в Варшаве. «Ни в коем случае нельзя дать себя убалтывать и проводить референдум по конституции», – написал Цепкало в своем Телеграм-канале. «Повестка дня – убрать Лукашенко. Точка», – подчеркнул оппозиционер.

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Похоже, что главная трещина в рядах белорусской оппозиции проходит в эти дни между теми лидерами, что вещают из-за границы (Цепкало из Польши, Тихановская из Литвы) и требуют не снижать накала борьбы, и теми, кто, как Колесникова, действуют в самой Белоруссии и более трезво оценивают ситуацию.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в нынешнем раунде противостояния Лукашенко вышел победителем. При всем моральном ущербе, который понесла власть, силовой и административный ресурс по-прежнему остается в руках президента, тогда как протест постепенно выдыхается. Поэтому лидерам КС (в который могут входить лишь те, кто находится в Белоруссии) приходится учитывать реалии.

Колесникова, с одной стороны, находится в более сильной позиции – ведь, находясь в Минске, она может влиять на «уличную толпу» не дистанционно, как Цепкало или Тихановская, а личным примером. С другой стороны, в этом же кроется слабость Колесниковой, ведь так властям легче навязать бывшему музыканту свои правила игры – например, предложив ей переговоры о реформе конституции .

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