У главной оппонентки Лукашенко появилась соперница

Взгляд
1 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 23:54  |  vz.ru
Разделы

США ослабляют доллар послевоенными методами

После коронакризиса доллар будет слабее иены, франка и евро Bernhard Cla&#223;en/Global Look Press
Американской валюте после объявления новой политики ФРС пророчат многолетний тренд на ослабление. США идут на это сознательно, чтобы помочь своей экономике, пострадавшей от коронавируса сильнее, чем ожидалось. Это испытанный прием – так американцы поступали, например, после Второй мировой войны. Приведут ли эти действия к краху доллара и как все это отразится на российской валюте? Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
Перейти в раздел…

Севастополь ищет дорогу к самодостаточности

Благоустройство Севастополя происходит в режиме реального времени Сергей Мальгавко/ТАСС
Город – но федерального значения. Курорт – но во времена борьбы с пандемией. Огромная помощь федерального центра – и желание жить по собственным, заработанным средствам. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как следует выстраивать баланс между этими и другими, зачастую противоречащими друг другу, вопросами.  Подробности...
Перейти в раздел…

Главный враг России на Балканах теряет власть

Джуканович контролировал власть в своей республике дольше, чем любой другой правитель Европы Risto Bozovic/AP/ТАСС
Парламентские выборы в Черногории завершились сенсацией: власть в этой стране впервые перейдет в руки просербской и пророссийской оппозиции, некогда пытавшейся воспрепятствовать вступлению республики в НАТО. Но это в теории. На практике трудно поверить, что один из самых хитрых врагов России в Европе – Мило Джуканович – решится расстаться с троном, который занимает уже 30 лет.  Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Белоруссии пора переходить на российский рубль

Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

В Россию импортируют идеологию намеренного разрушения семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ничего хорошего нельзя сказать про обычай «женского обрезания». Но люди его хотя бы не вводили, а унаследовали из тьмы веков. А вот мода на ЛГБТ вообще и «перемену пола» в особенности находится пока что на подъеме – и энергично продвигается по всему миру. Подробности...
Обсуждение: 120 комментариев
Перейти в раздел…

Узбеки вспомнили про Сталина

Обсуждение: 5 комментариев

Балканский враг России потерпел поражение

Обсуждение: 5 комментариев

Украина порвала с Лукашенко

Перейти в раздел…

Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
Подробности...

Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
Подробности...

Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
  • Очной

  • Дистанционной

  • Смешанной очно-дистанционной
Следите ли вы за курсом рубля?
  • Да, регулярно

  • Да, время от времени

  • Не слежу
Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
  • Скорее, да

  • Скорее, нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Актер Борис Клюев умер после тяжелой болезни
    Москва отреагировала на угрозы санкций США из-за Белоруссии Премьер Белоруссии объявил о снятии темы забастовок с повестки дня В Грузии предсказали скорое изгнание Саакашвили с Украины Назван день начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве
    Москва предостерегла ЕС от финансирования оппозиции в Белоруссии США заявили о военном превосходстве Китая Посол России вызван в МИД Дании Ученые изучат влияние Facebook и Instagram на выборы в США
    Лукашенко заявил об угрозе «резни» в Белоруссии Адвокат Ефремова высмеяла вдову погибшего в ДТП Профессор ВШЭ связал увольнение Гусейнова с реорганизацией факультета Муж выгнал жену из дома перед ее убийством в детском саду

    «ведется работа»


    США пригрозили России санкциями за «вмешательство» в дела Белоруссии

    угроза голода


    В Европе начали готовить план на случай продовольственного кризиса

    спутник «Лыбидь»


    Космическое будущее Украины загнивает в Красноярске

    Видео

    третья неделя протестов


    Лукашенко остается с Белоруссией

    мирные обязательства


    Кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения

    скандал вокруг БСК


    Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

    морская блокада


    США готовят «морское удушение России»

    Советские танки


    Тимур Шерзад: Как СССР стал великой танковой державой

    Возвращение в Грузию


    Глеб Простаков: Запад посылает Саакашвили домой

    Долгожданные реформы


    Сергей Мардан: Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?

    У главной оппонентки Лукашенко появилась соперница

    Мария Колесникова (справа) осталась в Белоруссии, а вот Светлана Тихановская – эмигрировала    1 сентября 2020, 23:30
    Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
    Текст: Иван Абакумов,
    Андрей Резчиков

    В белорусской оппозиции, похоже, наметился раскол. Мария Колесникова заявила о создании новой партии и необходимости конституционной реформы. А находящимся за рубежом Светлане Тихановской и экс-кандидату в президенты Валерию Цепкало нужна только отставка Лукашенко. Правда, позднее Колесникова и Тихановская дали понять — разногласия улажены. Но очевидно, что в некогда едином стане оппозиции есть проблемы.

    Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова во вторник вызвала в Белоруссии легкий переполох, по сути объявив себя новым лидером протестов. Она признала, что в последний месяц переживает большую «трансформацию» и теперь принимаемые ею решения могут повлиять на ситуацию в стране. «И я не буду врать: мне тяжело. Мне нелегко», – посетовала оппозиционер.

    Напомним, что 38-летняя Колесникова – профессиональный музыкант, окончила Белорусскую государственную академию музыки по специальности «флейтист и дирижер» и Высшую школу музыки в германском Штутгарте. В ее послужном списке, к примеру, – игра на флейте в президентском оркестре Белоруссии. В последние годы Колесникова занимала пост арт-директора культурного центра, созданного по инициативе Белгазпромбанка. Руководил банком, как известно, Виктор Бабарико. В политику флейтистка попала лишь несколько месяцев назад, когда Бабарико решил баллотироваться в президенты, а Колесникова возглавила его предвыборный штаб.

    Кроме того, Колесникова вызвала и вторую сенсацию, объявив о создании новой организации – партии «Вместе», актив которой должны, очевидно, составить сторонники Бабарико. Документы на регистрацию партии Колесникова обещает подать «в ближайшее время». Инициатором создания «Вместе» в штабе назвали самого экс-банкира, обнародовав его видеообращение, записанное за несколько дней до ареста. Из содержания следует, что Бабарико заготовил обращение на случай поражения на выборах 9 августа – по крайней мере, на записи экс-банкир сам говорит о проигрыше. Главной целью оппозиции в этом «политическом завещании» Бабарико называет не отставку президента Александра Лукашенко, а конституционную реформу.

    Напомним, что накануне о необходимости конституционных изменений подробно заговорил и сам Лукашенко.

    Соратница Колесниковой по «женскому триумвирату» оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская осудила ее инициативу. «Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами – это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа и выглядит двусмысленной, – заявила экс-кандидат. – Не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению конституционной реформы».

    Отказалась Тихановская и признавать фиаско оппозиции. «Мы победили, но нашу победу пробуют украсть», – уверена политик. По ее мнению, главной целью остается немедленная отставка Лукашенко.

    В Координационном совете не должна доминировать какая-то одна партия, добавила Тихановская. Она также выразила недоумение в связи с тем, что команда Бабарико борется за смену руководства страны, но при этом собирается просить у властей санкцию на создание партии. Что касается заявления Колесниковой о лидерстве в рядах оппозиции, то его Тихановская оставила без комментариев.

    В оппозиционной среде заочный спор Тихановской и Колесниковой назвали началом раскола среди оппозиционеров и поражением протестного движения. Как указал оппозиционер, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук, Колесникова оказалась «политической выскочкой», хотя еще три месяца назад была техническим работником штаба Бабарико. «Ее последние заявления ломают единство белорусской оппозиции», - возмутился Романчук в интервью газете ВЗГЛЯД. –

    Колесникова ставит под сомнение достижения Светланы Тихановской».

    Официозные политологи также сочли спор двух женщин признаком раскола в рядах оппозиции. Научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Петр Петровский назвал действия Колесниковой «многоходовой политтехнологией», рассчитанной на приход к власти лично Бабарико, а отнюдь не Тихановской. «В этой многоходовке создание координационного совета и других оппозиционных движений оказались механизмами манипулятивного толка, направленными на использование протестной энергии в узкоэгоистических интересах Бабарико и Колесниковой. Я не удивлюсь, если координационный совет начнет деградировать и, возможно, распадаться», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД. Он также сомневается в том, что «Вместе» сумеет получить регистрацию.

    Ведущий эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что оппозиция действительно оказалась на распутье, но говорить о ее распаде рано. «Есть определенная проблема с тем, что делать дальше, какую избрать тактику. Тут нет единства. Есть разногласия, но их трудно назвать расколом. Полного единства в стане оппозиционеров никогда и не было», – сказал Карбалевич газете ВЗГЛЯД.

    Политолог отрицает «трансформацию» Колесниковой в единоличного лидера. «Появилось несколько лидеров. Больше шансов стать единоличным лидером у члена президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко. У него опыт, связи в структурах власти. Он умеет четко формулировать позицию», – поясняет эксперт. Собеседник также отрицает какое-либо заметное влияние на ситуацию в стране из-за рубежа. «Санкции, которые вводят против Лукашенко на Западе – это моральная поддержка оппозиции, но не более того», – считает Карбалевич.

    Ближе к вечеру штаб Бабарико (а фактически – штаб Колесниковой) выпустил заявление в ответ на критику Тихановской, которое было выдержано в примирительной тональности. В штабе подчеркнули, что не оспаривают победу Тихановской на выборах 9 августа. «Мы абсолютно согласны со Светланой Тихановской, что главное в текущем моменте – добиваться тех требований, которые были консолидированно озвучены Координационным советом», – говорилось в заявлении.

    Колесникова, похоже, попыталась смягчить негатив, который у коллег по оппозиции вызвало создание партии «Вместе», что было воспринято как попытку монополизировать протест. «Создание партии не затрагивает работу Координационного совета», – заверили в штабе Бабарико.

    На фоне этой попытки замазать противоречия довольно резко прозвучали слова еще одного экс-претендента на президентский пост – Валерия Цепкало. Как и Тихановская, уехавшая в Литву, он ранее покинул Белоруссию, и сейчас находится в Варшаве. «Ни в коем случае нельзя дать себя убалтывать и проводить референдум по конституции», – написал Цепкало в своем Телеграм-канале. «Повестка дня – убрать Лукашенко. Точка», – подчеркнул оппозиционер.

    На ваш взгляд

     
    Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?


    Обсуждение:  15 комментариев
    Похоже, что главная трещина в рядах белорусской оппозиции проходит в эти дни между теми лидерами, что вещают из-за границы (Цепкало из Польши, Тихановская из Литвы) и требуют не снижать накала борьбы, и теми, кто, как Колесникова, действуют в самой Белоруссии и более трезво оценивают ситуацию.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в нынешнем раунде противостояния Лукашенко вышел победителем. При всем моральном ущербе, который понесла власть, силовой и административный ресурс по-прежнему остается в руках президента, тогда как протест постепенно выдыхается. Поэтому лидерам КС (в который могут входить лишь те, кто находится в Белоруссии) приходится учитывать реалии.

    Колесникова, с одной стороны, находится в более сильной позиции – ведь, находясь в Минске, она может влиять на «уличную толпу» не дистанционно, как Цепкало или Тихановская, а личным примером. С другой стороны, в этом же кроется слабость Колесниковой, ведь так властям легче навязать бывшему музыканту свои правила игры – например, предложив ей переговоры о реформе конституции .

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •