Лукашенко высказался об идее возврата конституции 1994 года

Идея возвращения к конституции 1994 года в Белоруссии не двигает общество вперед, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда республики Валентином Сукало.

«Возврат, как некоторые говорят, к конституции 1994 года – мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад – это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, перемены должны двигать общество вперед, на этом и будет настаивать белорусская власть.

Глава государства отметил, что в Белоруссии много разговоров о необходимости переустроить общественно-политическую систему, однако «никто не говорит о том, какие кто хочет перемены».

«Перемены, перемены... Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет, и какие они хотят перемены», – сказал Лукашенко.

Также он отметил, что «жизнь на то и есть жизнь, что она должна все время меняться».

Президент попросил председателя Верховного суда страны подключиться к работе по обновлению конституции.

«Я хочу, чтобы вы все-таки как опытный человек свое слово сказали. И по поводу судов. Многие хотят – и в самом судейском сообществе – некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд – в Беларуси. Пусть никто не смеется», – добавил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что в работе судов в Белоруссии нужна система, не завязанная на личности президента.

«Я считаю, что несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», – сказал он.

Ранее представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщили, что она готова к диалогу с властями республики при условии освобождения задержанных участников акций протеста.

Сообщалось, что Тихановская намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего.

Напомним, в четверг Светлана Тихановская объявила себя «избранным народом» президентом Белоруссии, подчеркнув, что уже «не лидер оппозиции», но «лидер большинства».

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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