Эксперты: Колесникова раскалывает белорусскую оппозицию и «сливает» протест

«Три месяца назад Колесникова ни в чем не разбиралась, а теперь выступает с претензией, будто бы она сделала больше, чем остальные белорусы. Она выскочка», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Ярослав Романчук. Так он прокомментировал заявление члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой о том, что она превращается в лидера протестов.

«Такого лидера протестов, как Мария Колесникова, я не знаю. Она была техническим работником штаба Виктора Бабарико. То, что она делает – это деструктивное движение, которое ломает единство белорусской оппозиции. Она ставит под сомнение достижения Светланы Тихановской», – считает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

По его словам, решение Колесниковой и Виктора Бабарико создать партию «Вместе» – «это слив протестного движения». Он также отметил, что сама Колесникова три месяца назад ни в чем не разбиралась и не участвовала в политической жизни страны.

«А тут вдруг она выступает с претензией, будто бы она сделала за эти месяцы больше, чем все остальные белорусы. Это высокомерное заявление. Она политическая выскочка. И ее заявления не приближают Белоруссию к стандартам свободы и демократии», – отметил Романчук.

В свою очередь политолог Петр Петровский считает, что заявление Колесниковой о лидерстве надо рассматривать «вместе с видеозаготовкой Виктора Бабарико, где он объявляет о создании политической партии».

По его словам, действия Колесниковой и Бабарико являются «многоходовой политтехнологией», которая направлена на создание политической силы «с целью захвата власти в Республике Беларусь».

«В этой многоходовке создание Координационного совета и других оппозиционных движений оказались механизмами манипулятивного толка, направленными на использование протестной энергии в узко эгоистических интересах Бабарико и Колесниковой. Я не удивлюсь, если Координационный совет начнет деградировать и, возможно, распадаться», – добавил эксперт.

«Что касается партии «Вместе», о которой говорит Колесникова – могу предположить, что ее не зарегистрируют. Власти будут ее максимально маргинализировать и попытаются выдавить в «политическое гетто». А параллельно с этим, через конституционную реформу, будут создавать конструктивные политические силы, которые не будут связаны ни с Колесниковой, ни с Бабарико, ни с партией «Вместе», ни с Координационным советом», – спрогнозировал Петровский.

Ранее член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила о том, что превращается в лидера протестов. «Месяц назад я бы сказала, что нет. А сейчас, конечно, со мной происходят трансформации очень большие», – приводит ее слова «Коммерсант».

Как отметила Колесникова, она «понимает, что сейчас сама принимает много решений, которые могут повлиять на ту ситуацию, которая происходит». «И я не буду врать: мне тяжело. Мне нелегко», – сказала она, подчеркнув при этом, что ее «поддерживает очень классная команда», без которой она «не смогла бы».

Кроме того, у Колесниковой «есть очень сильная мотивация» – «это свобода людей, которые сейчас находятся в СИЗО или в тюрьмах». Она заявила, что «не сможет спокойно жить», пока эти люди «не на свободе». «Да, я понимаю, что становлюсь этим лидером», – заявила она.

Напомним, Колесникова и претендовавший на пост президента страны экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико объявили о создании в Белоруссии новой партии «Вместе».

В пресс-службе штаба политика заявили, что создание партии – «инициатива штаба Виктора Бабарико», а «форма» Координационного совета оппозиции «никаким образом не меняется», «это параллельная организация».

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