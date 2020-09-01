Эксперты: Колесникова раскалывает белорусскую оппозицию и «сливает» протест

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1 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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США ослабляют доллар послевоенными методами

Bernhard Cla&#223;en/Global Look Press
Американской валюте после объявления новой политики ФРС пророчат многолетний тренд на ослабление. США идут на это сознательно, чтобы помочь своей экономике, пострадавшей от коронавируса сильнее, чем ожидалось. Это испытанный прием – так американцы поступали, например, после Второй мировой войны. Приведут ли эти действия к краху доллара и как все это отразится на российской валюте? Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Севастополь ищет дорогу к самодостаточности

Благоустройство Севастополя происходит в режиме реального времени Сергей Мальгавко/ТАСС
Город – но федерального значения. Курорт – но во времена борьбы с пандемией. Огромная помощь федерального центра – и желание жить по собственным, заработанным средствам. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как следует выстраивать баланс между этими и другими, зачастую противоречащими друг другу, вопросами.  Подробности...
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США провоцируют Китай «шестью принципами» Рейгана

26 апреля 1984 года Рональд Рейган и председатель КНР Ли Сяньнянь встретились в Пекине David Kennerly/AP/ТАСС
Госдеп рассекретил шифротелеграмму администрации Рейгана от 1982 года, содержавшую позицию США по конфликту КНР и Тайваня. В ней содержалось обещание поставлять на остров оружие для обороны от армии Китая. Публикация документа 40-летней давности, похоже, призвана спровоцировать Пекин на жесткие действия. Для усиления напряженности США направили в Тайваньский пролив еще и эсминец. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В Россию импортируют идеологию намеренного разрушения семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ничего хорошего нельзя сказать про обычай «женского обрезания». Но люди его хотя бы не вводили, а унаследовали из тьмы веков. А вот мода на ЛГБТ вообще и «перемену пола» в особенности находится пока что на подъеме – и энергично продвигается по всему миру. Подробности...
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Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Евразийская экономическая интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Подробности...
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Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
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Балканский враг России потерпел поражение

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Эксперты: Колесникова раскалывает белорусскую оппозицию и «сливает» протест

       1 сентября 2020, 11:42
    Фото: VASILY FEDOSENKO/Reuters
    Текст: Иван Абакумов

    «Три месяца назад Колесникова ни в чем не разбиралась, а теперь выступает с претензией, будто бы она сделала больше, чем остальные белорусы. Она выскочка», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Ярослав Романчук. Так он прокомментировал заявление члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой о том, что она превращается в лидера протестов.

    «Такого лидера протестов, как Мария Колесникова, я не знаю. Она была техническим работником штаба Виктора Бабарико. То, что она делает – это деструктивное движение, которое ломает единство белорусской оппозиции. Она ставит под сомнение достижения Светланы Тихановской», – считает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

    По его словам, решение Колесниковой и Виктора Бабарико создать партию «Вместе» – «это слив протестного движения». Он также отметил, что сама Колесникова три месяца назад ни в чем не разбиралась и не участвовала в политической жизни страны.

    «А тут вдруг она выступает с претензией, будто бы она сделала за эти месяцы больше, чем все остальные белорусы. Это высокомерное заявление. Она политическая выскочка. И ее заявления не приближают Белоруссию к стандартам свободы и демократии», – отметил Романчук.

    В свою очередь политолог Петр Петровский считает, что заявление Колесниковой о лидерстве надо рассматривать «вместе с видеозаготовкой Виктора Бабарико, где он объявляет о создании политической партии». 

    По его словам, действия Колесниковой и Бабарико являются «многоходовой политтехнологией», которая направлена на создание политической силы «с целью захвата власти в Республике Беларусь».

    «В этой многоходовке создание Координационного совета и других оппозиционных движений оказались механизмами манипулятивного толка, направленными на использование протестной энергии в узко эгоистических интересах Бабарико и Колесниковой. Я не удивлюсь, если Координационный совет начнет деградировать и, возможно, распадаться», – добавил эксперт.

    «Что касается партии «Вместе», о которой говорит Колесникова – могу предположить, что ее не зарегистрируют. Власти будут ее максимально маргинализировать и попытаются выдавить в «политическое гетто». А параллельно с этим, через конституционную реформу, будут создавать конструктивные политические силы, которые не будут связаны ни с Колесниковой, ни с Бабарико, ни с партией «Вместе», ни с Координационным советом», – спрогнозировал Петровский.

    Ранее член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила о том, что превращается в лидера протестов. «Месяц назад я бы сказала, что нет. А сейчас, конечно, со мной происходят трансформации очень большие», – приводит ее слова «Коммерсант».

    Как отметила Колесникова, она «понимает, что сейчас сама принимает много решений, которые могут повлиять на ту ситуацию, которая происходит». «И я не буду врать: мне тяжело. Мне нелегко», – сказала она, подчеркнув при этом, что ее «поддерживает очень классная команда», без которой она «не смогла бы».

    Кроме того, у Колесниковой «есть очень сильная мотивация» – «это свобода людей, которые сейчас находятся в СИЗО или в тюрьмах». Она заявила, что «не сможет спокойно жить», пока эти люди «не на свободе». «Да, я понимаю, что становлюсь этим лидером», – заявила она.

    Напомним, Колесникова и претендовавший на пост президента страны экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико объявили о создании в Белоруссии новой партии «Вместе». 

    В пресс-службе штаба политика заявили, что создание партии – «инициатива штаба Виктора Бабарико», а «форма» Координационного совета оппозиции «никаким образом не меняется», «это параллельная организация».

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