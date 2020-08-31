Бабарико и Колесникова объявили о создании в Белоруссии новой партии

В Белоруссии создается новая политическая партия «Вместе», сообщили претендовавший на пост президента страны экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова.
«Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Бабарико.
Подчеркивается, что «пришло время объявить о продолжении борьбы», но «уже с наличием какой-то организационной формы», в которую можно «объединить всех сторонников».
«Помните, что за последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет», – сказано в сообщении.
Колесникова заявила, что «в ближайшее время будут поданы документы на регистрацию», передает ТАСС.
«Мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество», – сказала она, добавив, что государство оказалось в «политическом и социально-экономическом кризисе».
«Мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти», – заверила она.
Колесникова сказала, что «сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую» Белоруссию.
Напомним, Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Его имуществ арестовано. При этом он собрал необходимое для выдвижения в президенты число подписей. Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным.