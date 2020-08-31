Бабарико и Колесникова объявили о создании в Белоруссии новой партии

В Белоруссии создается новая политическая партия «Вместе», сообщили претендовавший на пост президента страны экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова.

«Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Бабарико.

Подчеркивается, что «пришло время объявить о продолжении борьбы», но «уже с наличием какой-то организационной формы», в которую можно «объединить всех сторонников».

«Помните, что за последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет», – сказано в сообщении.

Колесникова заявила, что «в ближайшее время будут поданы документы на регистрацию», передает ТАСС.

«Мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество», – сказала она, добавив, что государство оказалось в «политическом и социально-экономическом кризисе».

«Мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти», – заверила она.

Колесникова сказала, что «сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую» Белоруссию.