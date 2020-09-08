Появились подробности задержания Колесниковой на границе

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков попытались силой прорваться через границу с Украиной во время прохождения дополнительной проверки, сообщил белорусский телеканал.

По информации канала «Беларусь-1», в 4.04 утра трое оппозиционеров проходили пограничный контроль в штатном режиме.

Отмечается, что в настоящее время на всех пунктах пропуска выставлены еще дополнительные пункты в связи с усилением госграниц в Белоруссии, в частности один из них находится в районе деревни Александровка.

«Именно там проводилась дополнительная проверка и именно там произошел инцидент. Беглецы, завидев дополнительное препятствие, запаниковали, решив, что это по их душу, поэтому прорываться решили силой», – сообщил телеканал.

При этом Агентство теленовостей, которое входит в государственную Белтелерадиокомпанию, утверждает, что Колесникову задержали на границе, а Кравцову и Родненкову удалось бежать.

Тем временем другой член президиума КС юрист Максим Знак заявил, что не слышали, чтобы у нее подписка о невыезде, передает РИА «Новости».

«Подписка о невыезде, как пишут в Telegram-каналах, я о таком не знаю. Пишут, что и у меня она взята, но я такой подписки не давал», – заявил он.

По его словам, информация о пересечении Колесниковой госграницы противоречива.

«Набор непонятной информации: прошли таможенный контроль... Задержали. Связи с ними нет, мы надеемся, что они вскоре выйдут на связь, и с ними все хорошо», – добавил Знак.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Колесникова была задержана при пересечении границы с Украиной. По словам официального представителя госпогранкомитета Белоруссии, Колесникова и еще два члена КС Иван Кравцов и Антон Родненков проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе.

Напомним, в понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя координационного совета оппозиции Белоруссии не выходят на связь – Мария Колесникова (член президиума координационного совета), Иван Кравцов и Антон Родненков.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру пропавшего исполнительного секретаря Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Милиция Белоруссии начала поиски Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.

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