КС Белоруссии сообщил об обыске у пропавшего члена совета

Сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру пропавшего исполнительного секретаря Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова, сообщила пресс-служба совета.

«В квартире Ивана Кравцова ДФР прошел обыск», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

В департаменте Комитета госконтроля не стали комментировать данные утверждения.

«Мы не комментируем», – сказал представитель ведомства.

В свою очередь Координационный совет белорусской оппозиции заявил, что подаст заявление в Следственный комитет Белоруссии о действиях силовиков во время акций протеста 6 сентября и в другие дни.

Ранее пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя координационного совета оппозиции Белоруссии не выходят на связь. Пока на связь не выходят Мария Колесникова (член президиума координационного совета), Иван Кравцов и Антон Родненков.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

Однако пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заметила, что ведомство не располагает информацией о задержании троих представителей КС оппозиции.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.