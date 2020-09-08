Мария Колесникова задержана на границе с Украиной

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана при пересечении границы с Украиной, сообщило белорусское телевиденье.

По словам официального представителя госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского, Колесникова и еще два члена КС Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу с Украиной, передает ТАСС.

«Подтверждаем, что они проходили пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» в 4 часа утра», – сказал Бычковский.

Ранее пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя координационного совета оппозиции Белоруссии не выходят на связь – Мария Колесникова (член президиума координационного совета), Иван Кравцов и Антон Родненков.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру пропавшего исполнительного секретаря Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Милиция Белоруссии начала поиски Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.

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