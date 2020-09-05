Взгляд
5 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
Разделы

«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
Перейти в раздел…

«Крепкий орешек» Лукашенко пошел на скорейшее сближение с Россией

Александр Лукашенко показал, как нужно побеждать в информационной войне Михаил Метцель/ТАСС
Слив записи переговоров представителей польских и немецких спецслужб о ситуации с блогером Навальным и протестах в Белоруссии озадачил наблюдателей. Одни называют разговор монтажом, другие считают подлинным. С технической точки зрения осуществить такой перехват для белорусского КГБ не составляет труда. Если верить содержанию записи, получается, что информационную войну против Москвы и Минска ведут одни и те же силы. Подробности...
Перейти в раздел…

Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Монголы помогли Америке нащупать слабое место Китая

Этнические монголы сопротивляются превращению в китайцев BYAMBASUREN BYAMBA-OCHIR/EPA/ТАСС
Соединенные Штаты разворачивают холодную войну против Китая по всем фронтам. Один из них – внутрикитайский. Америка хочет развалить КНР так, как развалила Советский Союз – через стимулирование этнокультурного сепаратизма на национальных окраинах. Какими методами действуют Соединенные Штаты и почему национальная политика КНР невольно помогает им в этом? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Николай II не стал Петром Великим

Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 5 сентября 1915 года, император Николай II принял на себя командование вооруженными силами Российской империи. Но унаследовать лавры Петра I у последнего русского царя не получилось – результатом стала не победа, а революция. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

«Северный поток – 2» мешает газовому блицкригу США в Европе

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Загадочное отравление Навального расставляет все на свои места: помогает наладить подпортившиеся отношения США и Германии и при этом снимает с Берлина тягостное обязательство во что бы то ни стало завершить строительство «Северного потока – 2». Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
Обсуждение: 279 комментариев
Перейти в раздел…

Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

Перейти в раздел…

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...

Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
Подробности...

Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
  • Да

  • Нет
Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
  • Очной

  • Дистанционной

  • Смешанной очно-дистанционной
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Порошенко отреагировал на российские санкции
    Москва заявила, что химики из НАТО работали над «Новичком» Нарышкин рассказал о российских разведчиках за рубежом Популярную девушку-блогера избили в Москве Собчак объяснила развод с Виторганом
    Украина станет плацдармом для ядерного удара США по России Флаги разных стран появились над протестующей толпой в Минске Ученый заявил о нахождении следов пропавшей Янтарной комнаты Российский бизнесмен подал в суд на супермодель Наоми Кэмпбелл
    США решили дисквалифицировать Всемирное антидопинговое агентство Пушков объяснил отказ ЕС объявлять войну Лукашенко Разведчик-нелегал предположил, за что его наградили званием Героя России Охлобыстин назвал действия Ефремова «инсценированным суицидом»

    «марш единства»


    Белорусская оппозиция поставила ультиматум преподавателям и ректорам вузов

    сообщение мид


    Жена Навального записалась на прием в посольство России в Берлине

    «вызвала улыбку»


    Депутат Луговой дал оценку перехваченному разговору о Навальном

    Видео

    следы «Новичка»


    В Европе не поверили в отравление Навального Москвой

    Новый газопровод


    «Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

    комплексы «Калибр»


    Как встали планы увеличить мощь российских подводных лодок

    бывший ссср


    Узбеки не случайно вспомнили про Сталина

    случайные совпадения


    Алексей Зензинов: Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

    тоталитарная секта


    Андрей Бабицкий: Большевикам доверять нельзя

    война за газ


    Глеб Простаков: «Северный поток-2» мешает газовому блицкригу США в Европе

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица ?

    «Крепкий орешек» Лукашенко пошел на скорейшее сближение с Россией

    Александр Лукашенко показал, как нужно побеждать в информационной войне    5 сентября 2020, 17:30
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Слив записи переговоров представителей польских и немецких спецслужб о ситуации с блогером Навальным и протестах в Белоруссии озадачил наблюдателей. Одни называют разговор монтажом, другие считают подлинным. С технической точки зрения осуществить такой перехват для белорусского КГБ не составляет труда. Если верить содержанию записи, получается, что информационную войну против Москвы и Минска ведут одни и те же силы.

    Публикация записи переговоров немецких и польских спецслужб о ситуации с блогером Алексеем Навальным вызвала бурную реакцию наблюдателей. Некоторые называют беседу монтажом и ожидают в будущем аналогичные вбросы. Такую точку зрения, в частности, высказал ветеран ФСБ, историк Алексей Петрушин. При этом он уверен, что если в инциденте с Навальным замешана какая-либо сторона, операция в любом случае документировалась, и рано или поздно бумаги будут обнародованы.

    Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой склонен доверять записи. Телеведущий Владимир Соловьев остался не впечатлен перехватом. А вот глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников уверен в правдивости содержания записи, «тем более что она была обнародована не нашим государством и не нашими спецслужбами».

    Лукашенко впервые сообщил о перехвате телефонного разговора Варшавы и Берлина во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным. Лукашенко отметил, что запись опровергает правдивость заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального. Белорусский лидер пообещал передать расшифровку разговора российским спецслужбам.

    Свое заявление Лукашенко сделал на следующий день после того, как на основании выводов военных токсикологов правительство Германии заявило о якобы отравлении Навального «веществом из группы «Новичок». Официально Берлин до сих пор не информировал об этом Москву и не представил никаких данных о проведенных исследованиях. На этот факт обратили внимание даже в Алжире: депутат Национальной народной ассамблеи местного парламента Аюб Шараити предложил Берлину «опубликовать все медицинские отчеты о яде, обнаруженном на теле Алексея».

    В пятницу вечером белорусские СМИ опубликовали стенограмму записи телефонных переговоров немецких и польских спецслужб. «Представитель Германии» говорит, что в случае с Навальным подтверждение его отравления не так важно, поскольку «на войне всякие методы хороши». В ответ «представитель Польши» соглашается, что необходимо «отбить охоту» президенту России Владимиру Путину «совать нос в дела Белоруссии» и называет Лукашенко «крепким орешком».

    Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов не сомневается в подлинности записи. На это указывает тот факт, что первым о перехвате разговора сообщил сам Лукашенко. «На уровне двух глав государств «липы» быть не может. Я верю, что запись подлинная, хотя даже некоторые мои прежние коллеги смеются над ней. Но давайте исходить из того, что есть некая данность и каждый остается при своем мнении. Я склонен считать, что это был реальный перехват», – сказал Михайлов газете ВЗГЛЯД.

    Собеседник пояснил, что перехватить телефонный разговор не составляет особого труда. Для этого белорусским спецслужбам нужно было знать личности собеседников и их местонахождение. «Мобильный телефон – это та же радиостанция, работающая на определенной частоте. Если человек находился в поле зрения белорусских спецслужб, то они в принципе могли перехватить этот разговор. Технологически никакой сложности здесь нет. Если есть желание и мозги, то это вполне реально. У Белоруссии очень сильный комитет госбезопасности. Они умеют работать и знают, как это делается», – подчеркнул эксперт.

    По мнению Михайлова, вопрос заключается не в самом факте перехвата, а в содержании беседы, тем более «когда происходящее касается таких персон как Навальный, то споров будет очень много».

    Решение Лукашенко опубликовать запись эксперт объяснил политической ситуацией. «Белоруссия максимально идет на скорое сближение с Россией. Плюс ко всему – сама ситуация горячая. Лукашенко разрешил опубликовать запись, потому что это совпадало не только с оперативной обстановкой, но и международной», – полагает Михайлов.

    В подлинности записи уверен доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

    «Кроме Навального в записи речь идет о Белоруссии и о том, что Лукашенко оказался «крепким орешком». Лукашенко нужно было показать эту оценку врагов.

    Похвала врага говорит о том, что президент Белоруссии все делает правильно», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

    По его мнению, с помощью записи Лукашенко показал, что информационная война ведется не только против России, но и Белоруссии. «Лукашенко убежден, что отражать эту информационную атаку нужно Минску и Москве вместе, потому что против наших стран работают одни и те же субъекты», – пояснил эксперт.

    Запись доказывает также, что за протестами в Белоруссии по поводу несогласия с результатами президентских выборов стоят внешние игроки. «Чем сильнее мы будем высвечивать эти темные и тайные силы, тем меньше будет домыслов, что белорусские протесты якобы имеют стихийный характер. На самом деле они все изощренно управляемые. В Белоруссии сидит немалое количество людей, которые думают над тем, как дальше вести эти операции и каким образом эффективнее добиться своих целей. Против Белоруссии и России действует очень умный и коварный враг. Ему не так просто противостоять, но можно, раз они сами признают, что у них не все так просто получается, как они рассчитывали», – подытожил Перенджиев.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •