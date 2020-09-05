«Крепкий орешек» Лукашенко пошел на скорейшее сближение с Россией

Слив записи переговоров представителей польских и немецких спецслужб о ситуации с блогером Навальным и протестах в Белоруссии озадачил наблюдателей. Одни называют разговор монтажом, другие считают подлинным. С технической точки зрения осуществить такой перехват для белорусского КГБ не составляет труда. Если верить содержанию записи, получается, что информационную войну против Москвы и Минска ведут одни и те же силы.

Публикация записи переговоров немецких и польских спецслужб о ситуации с блогером Алексеем Навальным вызвала бурную реакцию наблюдателей. Некоторые называют беседу монтажом и ожидают в будущем аналогичные вбросы. Такую точку зрения, в частности, высказал ветеран ФСБ, историк Алексей Петрушин. При этом он уверен, что если в инциденте с Навальным замешана какая-либо сторона, операция в любом случае документировалась, и рано или поздно бумаги будут обнародованы.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой склонен доверять записи. Телеведущий Владимир Соловьев остался не впечатлен перехватом. А вот глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников уверен в правдивости содержания записи, «тем более что она была обнародована не нашим государством и не нашими спецслужбами».

Лукашенко впервые сообщил о перехвате телефонного разговора Варшавы и Берлина во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным. Лукашенко отметил, что запись опровергает правдивость заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального. Белорусский лидер пообещал передать расшифровку разговора российским спецслужбам.

Свое заявление Лукашенко сделал на следующий день после того, как на основании выводов военных токсикологов правительство Германии заявило о якобы отравлении Навального «веществом из группы «Новичок». Официально Берлин до сих пор не информировал об этом Москву и не представил никаких данных о проведенных исследованиях. На этот факт обратили внимание даже в Алжире: депутат Национальной народной ассамблеи местного парламента Аюб Шараити предложил Берлину «опубликовать все медицинские отчеты о яде, обнаруженном на теле Алексея».

В пятницу вечером белорусские СМИ опубликовали стенограмму записи телефонных переговоров немецких и польских спецслужб. «Представитель Германии» говорит, что в случае с Навальным подтверждение его отравления не так важно, поскольку «на войне всякие методы хороши». В ответ «представитель Польши» соглашается, что необходимо «отбить охоту» президенту России Владимиру Путину «совать нос в дела Белоруссии» и называет Лукашенко «крепким орешком».

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Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов не сомневается в подлинности записи. На это указывает тот факт, что первым о перехвате разговора сообщил сам Лукашенко. «На уровне двух глав государств «липы» быть не может. Я верю, что запись подлинная, хотя даже некоторые мои прежние коллеги смеются над ней. Но давайте исходить из того, что есть некая данность и каждый остается при своем мнении. Я склонен считать, что это был реальный перехват», – сказал Михайлов газете ВЗГЛЯД.

Собеседник пояснил, что перехватить телефонный разговор не составляет особого труда. Для этого белорусским спецслужбам нужно было знать личности собеседников и их местонахождение. «Мобильный телефон – это та же радиостанция, работающая на определенной частоте. Если человек находился в поле зрения белорусских спецслужб, то они в принципе могли перехватить этот разговор. Технологически никакой сложности здесь нет. Если есть желание и мозги, то это вполне реально. У Белоруссии очень сильный комитет госбезопасности. Они умеют работать и знают, как это делается», – подчеркнул эксперт.

По мнению Михайлова, вопрос заключается не в самом факте перехвата, а в содержании беседы, тем более «когда происходящее касается таких персон как Навальный, то споров будет очень много».

Решение Лукашенко опубликовать запись эксперт объяснил политической ситуацией. «Белоруссия максимально идет на скорое сближение с Россией. Плюс ко всему – сама ситуация горячая. Лукашенко разрешил опубликовать запись, потому что это совпадало не только с оперативной обстановкой, но и международной», – полагает Михайлов.

В подлинности записи уверен доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

«Кроме Навального в записи речь идет о Белоруссии и о том, что Лукашенко оказался «крепким орешком». Лукашенко нужно было показать эту оценку врагов.

Похвала врага говорит о том, что президент Белоруссии все делает правильно», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, с помощью записи Лукашенко показал, что информационная война ведется не только против России, но и Белоруссии. «Лукашенко убежден, что отражать эту информационную атаку нужно Минску и Москве вместе, потому что против наших стран работают одни и те же субъекты», – пояснил эксперт.

Запись доказывает также, что за протестами в Белоруссии по поводу несогласия с результатами президентских выборов стоят внешние игроки. «Чем сильнее мы будем высвечивать эти темные и тайные силы, тем меньше будет домыслов, что белорусские протесты якобы имеют стихийный характер. На самом деле они все изощренно управляемые. В Белоруссии сидит немалое количество людей, которые думают над тем, как дальше вести эти операции и каким образом эффективнее добиться своих целей. Против Белоруссии и России действует очень умный и коварный враг. Ему не так просто противостоять, но можно, раз они сами признают, что у них не все так просто получается, как они рассчитывали», – подытожил Перенджиев.

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