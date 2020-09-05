Алжирский депутат предложил Германии опубликовать документы об «отравлении» Навального

История с Алексеем Навальным стала заговором против России, потому что в Германии до сих не представили никаких доказательств того, что блогер был действительно отравлен, считает депутат Национальной народной ассамблеи парламента Алжира Аюб Шараити.

Депутат Национальной народной ассамблеи Парламента Алжира Аюб Шараити (Ayoub Cheraitia) написал в своем Facebook, прочему не верит в причастность России к отравлению блогера Алексея Навального. «После ухудшения состояния здоровья Алексея самолет не продолжил движение по траектории, а совершил вынужденную посадку в Омске. Ему оказали медицинскую помощь и оказали все необходимые медицинские услуги. Россия разрешила немецким врачам вмешаться в ситуацию без каких-либо колебаний и даже разрешила эвакуацию Алексея в Германию», – напомнил политик.

Шараити предложил Германии «опубликовать все медицинские отчеты о яде, обнаруженном на теле Алексея». «Поскольку у них нет никаких доказательств того, что он был отравлен, если бы это было так, они бы опубликовали доказательства с первого дня», – считает алжирский парламентарий.

В свою очередь депутат Европарламента Элен Лапорт (Франция) раскритиковала главу комитета по иностранным делам Бундестага Норберта Реттгена за слова о «бесчеловечной реальности путинского режима».

«Несет ли он ответственность за выдвижение таких обвинений, так преждевременно увидев руку Кремля повсюду? Уровень доказательств должен быть соразмерен обвинениям, так что давайте дождемся результатов расследования и пожелаем господину Навальному скорейшего выздоровления!» – пишет Лапорт в своем Facebook.

На этой неделе правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов выступило с утверждением, что Алексея Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах.

Один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против блогера.

Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.