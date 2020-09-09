В России отреагировали на видеообращение Тихановской

«Тихановской нужно было записать свое обращение к гражданам России гораздо раньше. Но лучше поздно, чем никогда», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя видеообращение одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской к гражданам России.

«Видно, что у Тихановской с техникой речи и подачей своего образа по-прежнему все не очень хорошо», – сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Она непрофессиональный оратор, держит руки перед собой, демонстрирует напряжение. Но в данном случае это не принципиально. Важен сам текст обращения и сигнал о дружественном отношении к России», – считает Минченко.

По его словам, заявление Тихановской важно с точки зрения того, что в России положительное отношение к Александру Лукашенко преобладает над симпатиями к протестующим. «Это подтверждают и проведенные соцопросы. Думаю, Тихановской нужно было записать свое обращение к гражданам России гораздо раньше. Но лучше поздно, чем никогда», – добавил Минченко.

Собеседник также отметил, что для белорусской оппозиции важен климат внутри России. «Кроме того, обращение Тихановской – это еще и сигнал российским властям. Хотя у нее прозвучал четкий рефрен: если у Путина русские и белорусы – это практически один народ, то у Тихановской – два отдельных народа, которые поддерживают дружественные отношения», – отметил политолог.

«Но Москве разговаривать с Тихановской не имеет смысла. А вот Лукашенко необходимо найти какой-то формат диалога с оппозицей. Об этом и Путин говорил», – заключил Минченко.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение, в котором обратилась к россиянам. Политик назвала россиян и белорусов братскими народами. Она подчеркнула, что очень важно не испортить эти отношения между гражданами России и Белоруссии. «Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь», – сказала она.

По ее словам, акции протеста в Белоруссии направлены только против действующей белорусской власти, но не против России.

«Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами», – сказала Тихановская.

При этом она отметила, в информационном поле вокруг событий в Белоруссии действует «российская пропаганда», однако она не уточнила, в чем конкретно это выражается.Ранее Тихановская заявляла, что российская сторона не пыталась связываться с ней, но она готова к контактам.

Напомним, штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с координационным советом оппозиции, потому что не знает, кто эти люди. По его словам, они хотят разорвать все связи с братской Россией.

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