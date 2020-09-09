Тихановская выпустила обращение к России

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение «К России», в котором обратилась к россиянам.

В видеообращение, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первой», Тихановская назвала россиян и белорусов братскими народами. Она подчеркнула, что очень важно не испортить эти отношения между гражданами России и Белоруссии.

«Народы Белоруссии и России всегда были близкими соседями и друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь», – сказала она.

По мнению Тихановской, президент республики Александр Лукашенко подошел к выборам «без шансов на переизбрание, без реальной поддержки».

«Из-за этого Лукашенко выбрал единственную тактику, которую он знает, – не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны, а также отказываться от международных наблюдателей и препятствовать законному праву белорусских граждан по наблюдению за выборами», – уточнила Тихановская.

Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что у «белорусского народа три предельно простых требования»: уход Лукашенко, проведение новых честных выборов с участием всех кандидатов. освобождение всех политзаключенных и расследование преступлений против белорусского народа.

По ее словам, акции протеста в Белоруссии направлены только против действующей белорусской власти, но не против России.

«Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами», – сказала Тихановская.

При этом она отметила, в информационном поле вокруг событий в Белоруссии действует «российская пропаганда», однако она не уточнила, в чем конкретно это выражается.

Ранее Тихановская заявляла, что российская сторона не пыталась связываться с ней, но она готова к контактам.

Напомним, штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с координационным советом оппозиции, потому что не знает, кто эти люди. По его словам, они хотят разорвать все связи с братской Россией.

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