Литва и Польша мирятся ради ненависти к России

На наших глазах формируется еще один антироссийский мезальянс. Его главное оружие не боевое, а психологическое. А главная цель – всеми методами способствовать разжиганию розни в российском обществе, довести Россию до «московского майдана» и посадить на царство в Кремле нового Лжедмитрия. Ради этого Варшава и Вильнюс даже готовы забыть обиды, нанесенные друг другу за столетия соседства.

«Нам следует думать не только о том, как защититься от агрессивности России, (...) но и как мудро помочь ей преодолеть ее собственные постимпериалистические комплексы и трансформироваться. (...) Такая трансформация является единственным путем для избавления от такой российской угрозы, которая до сих пор есть у нас под боком», – призвал польских депутатов экс-премьер Литвы, а ныне европарламентарий Анрюс Кубилюс. Это высказывание было сделано на второй сессии межпарламентской литовско-польской ассамблеи, прошедшей в минувшие выходные.

Примечательно, что именно Кубилюс был главой правительства и председателем правой партии – консерваторов Литвы, нанесшей открытое оскорбление президенту Польши Леху Качинському буквально за день до его трагической гибели в авиакатастрофе под Смоленском.

Пощечина президенту Польши

Во время визита Леха Качинського в Вильнюс, в апреле 2011 года, его друг – экс-президент Литвы Валдас Адамкус пообещал, что в дни визита будет принят закон, расширяющий права литовских поляков на использование языка предков. Но литовские правые демонстративно, на глазах у Качинського, заблокировали принятие данного закона. Из Вильнюса президент Польши улетел в подавленном настроении, а через день его самолет рухнул под Смоленском. После этого на несколько лет все контакты на высшем уровне между Вильнюсом и Варшавой были прерваны. Даже отношения Польши с Россией были теплее, чем с Литвой. Вплоть до событий на Украине в 2014 году.

И вот теперь брат Леха Качинського Ярослав, будучи лидером правящей партии Польши «Право и справедливость», «дает добро» своему ставленнику – президенту Анджею Дуде на заигрывание с Литвой. Что не сделаешь ради поиска сподвижников в вечной борьбе с Россией. Ради такого мезальянса поляки готовы поступиться на время своей гордостью и забыть о притеснениях соотечественников на литовской земле.

Чей Вильнюс?

Это касается и разногласий между Польшей и Литвой по болезненному вопросу – принадлежности Вильнюса и Вильнюсского края Варшаве в период между двумя мировыми войнами.

«Жаль, что наши межвоенные конфликты и конфликты Второй мировой войны кардинально противоположно раскрываются в историографии Литвы и Польши», – напомнил выступавший на форуме депутат Сейма Литвы, глава парламентской комиссии «по исторической памяти и борьбе за свободу» Арунас Гумуляускас и призвал к примирению обе стороны. А чтобы залечить эту кровоточащую и по сей день рану в литовско-польских отношениях, Гумуляускас призвал искать точки соприкосновения, а не разъединения в общей истории. И тут вспомнили о борьбе с советской властью литовских «лесных братьев» и польской Армии Крайовой. И не важно, что бойцы отряда лесных братьев под командованием Повиласа Плехавичюса убивали бойцов Армии Крайовой, главное, что они, как и поляки уничтожали советских партизан и бойцов Красной Армии.

По мнению историка Гумуляускаса, именно это должно оправдывать взаимные жертвы. И можно забыть, что Армия Крайова в Вильнюсском крае боролась как с нацистами, так и с литовцами. Польские партизаны считали эту территорию частью Польши, а отряд Плехавичюса боролся за восстановление «независимого литовского государства». И те и другие боролись вроде бы как за святое дело. А написанные ранее страницы истории можно легко вырвать и переписать по-новому. Что сегодня и делается историками Польши и других государств, принимавших участие во Второй мировой войне.

Перепишем историю до основания

«Политики не должны вмешиваться в формирование исторического повествования, но они могут поощрять историков обеих стран к более тесному и целевому сотрудничеству ради достижения общих целей», – сказал Гумуляускас.

А какие это общие цели? Борьба с Россией. Поэтому депутат польского сейма Тадеуш Азиевич с радостью откликнулся на предложения литовского историка и заявил, что «историческую память литовцев и поляков объединяет гордость за военные успехи в действиях против России».

Своего коллегу поддержала вице-спикер сейма Польши Малгожата Гошевска. Она с радостью отметила, что с потеплением отношений политики двух стран «вновь могут искренне обсуждать разногласия и проблемы», а также призвала обе стороны «создавать общую историю». Понятно, что эта «общая история» будет призвана умолить решающую роль России – преемницы СССР в победе над фашизмом.

Мечты о «московском майдане»

К переписыванию истории попытаются привлечь и нынешних российских оппозиционеров, которые с удовольствием издеваются над памятью жертв блокады Ленинграда, насмехаются над героической смертью генерала Карбышева. Именно им и будут розданы новые учебники истории, написанные совместно литовцами и поляками, чтобы «факты» из тех учебников добрались до умов российской молодежи. А там, глядишь и сформируются из той молодежи отряды будущего «московского майдана». Украинский опыт под руководством польских и литовских инструкторов им в помощь.

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Презентовать же новые исторические фолианты можно во время очередного форума «Свободной России», которые регулярно проводятся в Вильнюсе под патронатом МИД Литвы. На этом же форуме можно провести и кастинг на должность нового Лжедмитрия, которого будут продвигать на российское царство спонсоры Запада. Тотализатор показывает, что пока в этом конкурсе лидирует экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Он периодически приезжает в литовскую столицу на смотрины. Ему лично жмет руку глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

В Литве даже гордятся этим и не считают нужным скрывать свое открытое вмешательство во внутренние дела России. При этом было бы интересно услышать реакцию того же Линкявичюса, если бы, к примеру, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва должна помочь Вильнюсу «измениться».

Но еще более любопытно другое.

Выступая на пленарной сессии межпарламентской литовско-польской ассамблеи, Арунас Гумуляускас высказал одну очень правильную мысль. «Если открыть двери к примирению, то открываются спокойные, светлые пространства – общие и необычайно интересные исторические дали, где каждый может найти то, что ему нужно. Без гнета и без убийств», – сказал Гумуляускас.

Так почему эти двери не открыть перед Россией? Ведь к этому уже открыто призывают лидеры ведущих мировых держав. Видимо, в Литве этот вопрос пока из разряда риторических.