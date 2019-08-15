Россия для Америки остается «поработителем» народов

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Украина создала Газпрому новые проблемы

«Нафтогаз» мешает Газпрому брать кредиты в Люксембурге Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Нафтогаз» выиграл серьезное сражение в суде против России. Суд Люксембурга по иску Киева арестовал активы компании-эмитента еврооблигаций Газпрома и даже постановил привести в исполнение решение арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов. Ранее Газпром успешно отбивался в судах от арестов своих активов. Что же произошло сейчас и к каким дальнейшим последствиям это приведет? Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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Валяние в грязи обеспечило американцам моральную победу

«Три дня музыки и мира» могли привести к трагедииФото: Warner Bros/Zuma/Global Look Press
Ровно 50 лет назад начался легендарный фестиваль «Вудсток», ставший для США историческим событием. Он мог стать чем-то совсем другим – кровавой трагедией, тем более, что изначально о нем отзывались как об угрозе для всей Америки. Что за конфликт скрывался за «Вудстоком»? Почему его называли «коммунистическим шабашем»? И какую роль во всем этом сыграл Рокфеллер? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Россия для Америки остается «поработителем» народов

Андрей Бабицкий, журналист
Работающая на протяжении более полувека официальная политическая линия США в отношении нашей страны базируется на чистой, без всяких примесей, русофобской доктрине. Американский закон «О порабощенных нациях» – это именно она. Подробности...

А может, всё-таки повернуть реки?

Антон Крылов, журналист
России жизненно нужны новые инфраструктурные мегапроекты, способные подарить гордость за отечественных ученых, инженеров, строителей и дать зримый экономический эффект. А где гордость за страну – там и политическая стабильность. Подробности...
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          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

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              Андрей Бабицкий

              Россия для Америки остается «поработителем» народов

              Андрей Бабицкий
              журналист
              		 15 августа 2019, 12:00

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              В 1959 году  в США был принят Закон «О порабощенных нациях», где перечислены все те, кто по мнению его авторов, явился жертвой советского режима. Фактически в список были внесены все народы СССР и Восточной Европы и Азии. Вот цитата:

              «Империалистическая политика коммунистической России привела путем прямой и косвенной агрессии к порабощению и лишению национальной независимости Польши, Венгрии, Литвы, Украины, Чехословакии, Латвии, Эстонии, Белоруссии (в тексте – Белая Рутения), Румынии, Восточной Германии, Болгарии, континентального Китая, Армении, Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Албании, Идель-Урала (имеется в виду башкиро-татарское Поволжье, термин заимствован из гитлеровского плана «Ост»), Тибета, Казакии (некие территории, населенные казаками), Туркестана, Северного Вьетнама и других».

              Пресловутый закон фактически поставил знак тождества между русскими, которые рассматривались как носитель отрицаемой коммунистической идеологии, и советской системой в целом. Этот подход можно назвать вполне нацистским, поскольку он маркирует одну нацию как абсолютный источник зла.

              Несмотря на то, что различные американские политики не раз заявляли, что русские точно так же, как и остальные, страдают под гнетом коммунистического режима, наличие действующего закона, на десятилетия вмонтировало в официальную политическую позицию Белого дома абсолютно неприемлемую, с точки зрения современного права, позицию американских властей по отношению к России и русским. В этом вопросе руководство США оказалось славным продолжателем дела Адольфа Гитлера.

              Сами «порабощенные нации» (вернее их представители, посвятившие свою жизнь борьбе с советской властью) охотно разделяли такой взгляд на вещи. И даже постоянно старались усилить его, давая русским всевозможные нелицеприятные характеристики в стилистике известного стихотворения Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

              Фото: Walt Disney Pictures

              Казалось бы, после развала СССР, когда вышеупомянутые жертвы «коммунистического империализма» обрели, наконец, долгожданную свободу, Закон «О порабощенных нациях» должен был утратить всякую актуальность и отменен. Помогать больше было некому и незачем. 

              Но нет, закон не утратил силу, а напротив, список жертв, которым США обязуются оказывать помощь до их полного освобождения, оказался расширен. В 2008 году президент США Джордж Буш – младший упомянул, в частности, среди «порабощенных наций» еще и Бирму (Мьянма), Кубу, Иран, Судан, Сирию, Зимбабве, назвав при этом «молодыми демократиями» оккупируемые США Афганистан и Ирак. То есть в связке «русские» и «коммунизм» второе звено было отнюдь не главным. Избавившись от коммунистической власти, с точки зрения американских властей они все равно остались «поработителями». 

              Уже новая Россия, а также представители русской эмиграции неоднократно пытались повлиять на Белый дом и добиться отмены закона. Тщетно. Более того, Запад в целом и США в частности оказывают всяческую поддержку получившим собственную государственность этнократиям на территории бывшего СССР.

              Ни Вашингтон, ни Брюссель не смущает тот факт, что националисты, пришедшие к власти в Прибалтике или на Украине, проводят политику дискриминации по отношению к русскоязычному населению собственных стран, что, как неоднократно подчеркивалось в ООН, противоречит правовым стандартам демократии. 

              Американцев ничему не научил и печальный опыт сотрудничества с исламистами. Они сами выкормили собственного палача Усаму бен Ладена, руководствуясь принципом: в союзники хоть дьявола, лишь бы против России. Собственно, традиция поддерживать «своих сукиных детей» тоже насчитывает не одно десятилетие. 

              Конечно, не все процессы однонаправлены. Есть примеры вполне конструктивного сотрудничества, которые по своей сути противоречат архаичному закону. В частности, разгром ИГИЛ* в Сирии был важен и для Москвы, и для Вашингтона. Проблема, однако, в том, что «работающая» на протяжении более полувека официальная политическая линия США в отношении России базируется на чистой, без всяких примесей русофобской доктрине. И, похоже, что менять что-то в этой затянувшейся истории никто не собирается. 

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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