Россия для Америки остается «поработителем» народов

В 1959 году в США был принят Закон «О порабощенных нациях», где перечислены все те, кто по мнению его авторов, явился жертвой советского режима. Фактически в список были внесены все народы СССР и Восточной Европы и Азии. Вот цитата:

«Империалистическая политика коммунистической России привела путем прямой и косвенной агрессии к порабощению и лишению национальной независимости Польши, Венгрии, Литвы, Украины, Чехословакии, Латвии, Эстонии, Белоруссии (в тексте – Белая Рутения), Румынии, Восточной Германии, Болгарии, континентального Китая, Армении, Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Албании, Идель-Урала (имеется в виду башкиро-татарское Поволжье, термин заимствован из гитлеровского плана «Ост»), Тибета, Казакии (некие территории, населенные казаками), Туркестана, Северного Вьетнама и других».

Пресловутый закон фактически поставил знак тождества между русскими, которые рассматривались как носитель отрицаемой коммунистической идеологии, и советской системой в целом. Этот подход можно назвать вполне нацистским, поскольку он маркирует одну нацию как абсолютный источник зла.

Несмотря на то, что различные американские политики не раз заявляли, что русские точно так же, как и остальные, страдают под гнетом коммунистического режима, наличие действующего закона, на десятилетия вмонтировало в официальную политическую позицию Белого дома абсолютно неприемлемую, с точки зрения современного права, позицию американских властей по отношению к России и русским. В этом вопросе руководство США оказалось славным продолжателем дела Адольфа Гитлера.

Сами «порабощенные нации» (вернее их представители, посвятившие свою жизнь борьбе с советской властью) охотно разделяли такой взгляд на вещи. И даже постоянно старались усилить его, давая русским всевозможные нелицеприятные характеристики в стилистике известного стихотворения Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

Казалось бы, после развала СССР, когда вышеупомянутые жертвы «коммунистического империализма» обрели, наконец, долгожданную свободу, Закон «О порабощенных нациях» должен был утратить всякую актуальность и отменен. Помогать больше было некому и незачем.

Но нет, закон не утратил силу, а напротив, список жертв, которым США обязуются оказывать помощь до их полного освобождения, оказался расширен. В 2008 году президент США Джордж Буш – младший упомянул, в частности, среди «порабощенных наций» еще и Бирму (Мьянма), Кубу, Иран, Судан, Сирию, Зимбабве, назвав при этом «молодыми демократиями» оккупируемые США Афганистан и Ирак. То есть в связке «русские» и «коммунизм» второе звено было отнюдь не главным. Избавившись от коммунистической власти, с точки зрения американских властей они все равно остались «поработителями».

Уже новая Россия, а также представители русской эмиграции неоднократно пытались повлиять на Белый дом и добиться отмены закона. Тщетно. Более того, Запад в целом и США в частности оказывают всяческую поддержку получившим собственную государственность этнократиям на территории бывшего СССР.

Ни Вашингтон, ни Брюссель не смущает тот факт, что националисты, пришедшие к власти в Прибалтике или на Украине, проводят политику дискриминации по отношению к русскоязычному населению собственных стран, что, как неоднократно подчеркивалось в ООН, противоречит правовым стандартам демократии.

Американцев ничему не научил и печальный опыт сотрудничества с исламистами. Они сами выкормили собственного палача Усаму бен Ладена, руководствуясь принципом: в союзники хоть дьявола, лишь бы против России. Собственно, традиция поддерживать «своих сукиных детей» тоже насчитывает не одно десятилетие.

Конечно, не все процессы однонаправлены. Есть примеры вполне конструктивного сотрудничества, которые по своей сути противоречат архаичному закону. В частности, разгром ИГИЛ* в Сирии был важен и для Москвы, и для Вашингтона. Проблема, однако, в том, что «работающая» на протяжении более полувека официальная политическая линия США в отношении России базируется на чистой, без всяких примесей русофобской доктрине. И, похоже, что менять что-то в этой затянувшейся истории никто не собирается.