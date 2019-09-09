Эксперт рассказал о роли Польши в случае войны России и НАТО

«Польше нужна постоянная американская база на тот случай, если понадобится применить силу против своего бунтующего населения. Многие поляки не рады, что страна превратилась в марионеточное государство. Это способ удержать власть, поэтому они так и ее просят», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал выводы издания The National Interest, назвавшего Польшу «главным членом НАТО».

Публикацию The National Interest можно воспринимать как информационную подготовку к постоянному размещению расширенного контингента американских военных на территории Польши, – подчеркнул первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Ранее американское аналитическое издание The National Interest опубликовало материал, в котором говорилось: США смогут следить за Россией благодаря размещению своих военных баз в Польше. Авторы отмечают, что Польша становится «главным членом НАТО», который принимает меры для «сдерживания российской военной угрозы», поскольку с географической точки зрения Польша – самое удобная позиция для альянса для противодействия России в Восточной Европе. Напомним, что ранее National Interest рассматривало несколько сценариев якобы нападения России на страны НАТО. В одном из них Россия «захватывает» Литву и часть территории Польши, что вынуждает альянс задействовать пятую статью устава блока, предполагающую коллективную реакцию в ответ на нападение.

«Сейчас Варшава активно наращивает сотрудничество с США, вкладывает деньги в оборону, модернизирует и увеличивает численность армии», – напомнил Сивков. В конце августа источник в администрации президента Польши Анджея Дуды заявил о намерении Варшавы закупить партию американских истребителей F-35.

«В дальнейшем Вашингтон рассчитывает разместить в Польше системы ПВО и ПРО, а также самолеты 5-го поколения и артиллерийские орудия, способные бить на дальние дистанции. Кроме того, в настоящее время Польша активно призывает к увеличению числа военных США на своей территории – о чем и говорится в статье американских экспертов». Напомним также, что в августе глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что его страна нуждается в новой базе НАТО. До этого в Варшаве заявляли, что передислокация большего числа войск альянса в Польшу может быть эффективным решением в связи с возросшими угрозами для Евросоюза.

Эксперт видит в стремлении польских элит обеспечить американское военное присутствие, также и внутриполитическую подоплеку. «Правящие в Польше элиты тоже не совсем устраивают население. Многие поляки не рады, что страна превратилась в марионеточное государство. А элитам интересы польского народа до фонаря. Им нужно спасти свою шкуру», – полагает Сивков. Дабы заручиться поддержкой западных союзников по НАТО, в первую очередь США, польские власти позиционируют себя в качестве «последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности», на что ранее указывал оппозиционный польский публицист Матеуш Пискорский.

Сивков, впрочем, выражает сомнение в выводе National Interest о том, что Польша становится главным элементом в стратегии НАТО в Восточной Европе. «Это слишком узко. Не выгодно наступать с одного плацдарма. Само собой, Польша будет одним из важнейших плацдармов, но есть еще Румыния, Прибалтика. Вероятно – Украина», – сказал эксперт.

Однако эксперт считает, что НАТО не пойдет на войну с Россией в нынешних условиях, когда у Москвы есть стабильная и независимая власть. «Они могут наступить в том случае, если Вооруженные силы РФ будут дезорганизованы настолько, что не смогут нанести гарантированный ядерный удар. А возможно это только, если Россия будет раздроблена полностью. Тогда могут прийти оккупационные войска, как раз польские. Которые выместят на нашем мирном населении всю историческую ненависть.

В то же время он отметил, что численность населения Польши и модернизация армии, позволит создать группировку сил, равноценную сухопутным войскам России. «Сформировать сухопутные войска в полмиллиона они смогут, а НАТО их вооружит. Однако Россия располагает ядерным оружием. А в ядерной войне значение имеет не экономический потенциал и численность населения, а территория страны. Если Польша будет сильно донимать, то она может быть ликвидирована», – заключил Сивков.

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