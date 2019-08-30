Польша захотела закупить у США 32 истребителя

Польша планирует закупить у США 32 истребителя F-35, об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации страны.

По словам чиновника, в июне президенты США и Польши подписали соглашение, предполагающие увеличение военного персонала в Польше на 1 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Польша также проводит модернизацию в армии и собирается «закупить 32 истребителя F-35».

Ранее польские СМИ сообщали, что армия страны собирается отказаться от советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке боевых самолетов.