ВВС Польши предрекли нехватку истребителей из-за отказа от МиГ-29

Польская армия, скорее всего, откажется от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке у страны боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.

Сейчас у польских ВС 30 МиГ-29, 48 американских F-16 и 32 советских Су-22. В марте 2019 года полеты МиГ-29 были прекращены в связи с крушением двух таких самолетов за полгода до этого, передает РИА «Новости».

«Реальным становится сценарий, в котором нелетающие пять месяцев боевые самолеты Миг-29 не вернутся уже к службе в Войске польском», – пишет Dziennik Gazeta Prawna. Возможность отказа от МиГ-29 эксперты польского издания оценивают в 90%.

Также сообщается, что недавно появились сведения о гибели одного из пилотов МиГ-29 из-за неисправности катапультного кресла – в 2011 году якобы были допущены ошибки на стадии проектирования детали для кресла, не обнаруженные при проверке и внедрении в производство. Однако официально причины катастрофы пока не названы.

При этом каждый последующий месяц без полетов уменьшает количество летчиков, которые имеют допуск на пилотирование такого типа самолета. Восстановление боевой готовности ВВС займет время. В этом году, в частности, вообще не проводились боевые стрельбы МиГ-29.

Газета отмечает, что есть у ВВС Польши проблемы и с американскими F-16 – в боевой готовности находится всего 20% из 48 американских истребителей.

Утверждается, что заместить МиГ-29 Польша намерена с помощью приобретения американских истребителей F-35. Однако быстро вопрос нехватки истребителей решить не удастся.

«Даже если мы купим новые машины, их поставка займет не менее нескольких лет. Позже понадобится еще время на достижение боевой готовности», – констатирует издание.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что с Польшей достигнуты договоренности по закупке новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

В марте глава минобороны Польши заявил о планах технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. Отмечалось, что приоритетом является укрепление военно-воздушных сил – планируется заменить самолеты Су-22 и МиГ-29 на американские истребители.