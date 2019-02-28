Польша решила выделить рекордную сумму на военную технику для восточных границ

Министерство обороны Польши до 2026 года выделит на модернизацию вооруженных сил почти 45 млрд евро, новая военная техника будет дислоцирована в основном на восточных границах государства, заявил глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак.

Блащак отметил, что первоначальный план по финансированию армии увеличен. «Это рекордный план, если говорить о его стоимости. Это, конечно, большой вызов, но также большая возможность развить обороноспособности польской армии», – передает слова Блащака «Радио Польши».

Он заявил, что польская армия будет «решительно и эффективно изменена» за счет закупок современного вооружения и увеличения ее численности.

Будут производиться закупки многоцелевых самолетов, ударных вертолетов и зенитных систем малой дальности.

По его словам, приоритет является укрепление военно-воздушных сил – планируется заменить самолеты Су-22 и МиГ-29 на американские истребители.

Также будут увеличены возможности ВМФ – ожидается приобретение беспилотных американских подлодок Orca, которые пока разрабатываются компанией Boeing.

Он добавил, что в основном современная техника будет направлена на укрепление восточной границы страны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Польша готовится к новой войне.