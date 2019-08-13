Варшава призвала перебросить в Польшу еще больше американских войск

Передислокация военного контингента США из Германии в Польшу может быть эффективным решением в связи с возросшими угрозами для ЕС, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Мы сотрудничаем с США в рамках нашего соглашения по увеличению присутствия американских военных в Польше. Это очень важно для нашей безопасности, так и для безопасности региона. Мы говорили о прибытии еще тысячи солдат в нашу страну, то есть увеличении контингента с 4,5 тыс. до 5,5 тыс.», – передает слова Чапутовича ТАСС.

Он добавил также, что не видит связи между возможным переводом войск США из Германии в Польшу с затратами ФРГ на НАТО.

«Но мы считаем, что, возможно, ввиду ряда угроз присутствие США в Польше будет более эффективно, чем в западной части Европы. После вторжения в Грузию и на Украину, конечно, угрозы для ЕС возросли, как и для НАТО, в связи с этим и принимаются такие решения», – сказал он.

По его словам, такое восприятие роли России разделяют и партнеры Варшавы.

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу. Он связал это с нежеланием канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы на НАТО до 2% ВВП по требованию Вашингтона.

В ФРГ выразили мнение, что если США захотят вывести свои войска из Германии, то им придется забрать с собой и свое ядерное оружие.

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