В Германии ответили на угрозы США вывести войска из страны

Если США захотят вывести свои войска из Германии, то им придется забрать с собой и свое ядерное оружие, заявил председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч.

Так, в Берлине отреагировали на угрозу посла США в Берлине Ричарда Гренелла вывести американских солдат с территории Германии.

«Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свое ядерное оружие», – цитирует Барча РИА «Новости» со ссылкой на Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Барч добавил, что США должны будут вывезти свое ядерное оружие именно домой, а не в Польшу, ведь такое развитие ситуации приведет к ухудшению отношений ФРГ и России, что противоречит интересам Берлина.

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу из-за нежелания канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы в рамках НАТО до 2% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп.

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