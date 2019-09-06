Польские СМИ объяснили «сентябрьское наступление» на самосознание россиян

Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России, пишет польский журналист Матеуш Пискорский в статье для еженедельника Myśl Polska. По его мнению, об этом свидетельствуют мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Комментируя отказ польских властей пригласить на памятные мероприятия российскую делегацию, Пискорский в своей статье под заголовком «Сентябрьское наступление в сфере самосознания» пишет о том, что Варшава «методично старается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России». Автор статьи признает, что польские власти не добились на этом поприще заметных успехов, однако предстают в образе «последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности», передает РИА «Новости».

Такие попытки Москва расценивает как элемент агрессии в символической сфере, продолжает автор публикации. При этом, по его словам, Россия проявляет «поистине огромную» терпеливость и выдержку перед лицом провокаций руководства Польши.

В конечном итоге Варшава стремится создать пропасть между Россией и Польшей на государственном, политическом и международном уровнях, а кроме того – в сфере межчеловеческих связей, уверен автор статьи. Пискорский подчеркивает, что навязать антироссийский дискурс польские власти стремятся не только своим гражданам, но и международной общественности. Варшава демонстрирует «англосаксонским покровителям, что она согласна с их восточной политикой», указал он.

Кроме того, адресатом демарша являются и сами россияне, считает автор. По его словам, эмоциональная реакция российских граждан на действия польских властей могут стать причиной критических выступлений в адрес республики, что, по мнению автора статьи, польские власти смогут представить как «пример разгула в России полонофобии», то есть проявлениям ксенофобии по отношению к полякам.

«1 сентября, как и прочие годовщины, превращается усилиями политиков, не отличающихся высоким интеллектуальным уровнем, в спектакль, существенной частью которого становится обсуждение состава приглашенных заграничных гостей и разглагольствования о том, кого не пригласили и почему», – заключил Пискорский.

В воскресенье в Варшаве прошли мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила представителей НАТО, Европейского союза, в том числе Германию, а также страны «Восточного партнерства».

Россию на празднование не пригласили, официально объяснив это тем, что наша страна не входит ни в одну из перечисленных организаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала антироссийскую стратегию Польши и волну исторического вранья, прозвучавшую в Варшаве.

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