Захарова: США профинансируют бизнес на могилах на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Спикер российского внешнеполитического ведомства отметила, что львиная доля средств, выделенная Конгрессом США, а именно порядка 50 млрд долларов, США планируют инвестировать в свой ВПК, создав рабочие места в 30 штатах. «А на Украине эти же деньги обернутся десятками тысяч могил», – приводит ее слова ТАСС.

Такое решение, по ее словам, продиктовано «хозяевами Зеленского» в Белом доме, для которых «это бизнес».

Захарова отметила также, что мероприятия, направленные на продвижение «формулы» президента Украины Владимира Зеленского, закрепляют чувство вседозволенности у Киева, они направлены на то, чтобы путем обмана и махинаций предъявить России некий коллективный ультиматум.

Кроме того, она указала, что западные СМИ не заметили террористические атаки киевского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры России, а ведь только в период с 15 по 22 апреля по Горловке, Донецку, Авдеевке и другим населенным пунктам было совершено свыше 160 атак, в результате которых погибли двое человек, а еще два десятка получили ранения.

Ранее сообщалось, что в администрации США сомневаются в способности Киева добиться значимых успехов на поле боя, несмотря на одобрение нового пакета военной помощи Украине на сумму почти 61 млрд долларов.