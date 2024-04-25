В Белом доме усомнились в способности Киева победить с новым вооружением

В Белом доме усомнились в способности Киева добиться успехов с новым вооружением

Tекст: Денис Тельманов

«Получат ли они то, что им нужно для победы? В конечном счете - да, однако это не гарантирует им победу», – рассказал газете Politico источник в Белом доме, передает ТАСС.

Отмечается, что по словам источников, сситуация на фронте за последние месяцы изменилась не в пользу Украины, в том числе из-за нехватки боеприпасов. В Вашингтоне также высказывают опасения по поводу военной тактики Киева, особенно после провала прошлогоднего контрнаступления.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал возможность новых тактических успехов России в ближайшие недели, несмотря на возобновление поставок американских вооружений Украине.