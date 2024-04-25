Прошедшее в Москве объединение молдавской оппозиции может означать, что либо уже готов ответ на возможное вторжение Кишинева в Приднестровье, либо есть понимание, что Санду не решится на силовое решение проблемы.0 комментариев
В Белом доме усомнились в способности Киева победить с новым вооружением
В Белом доме усомнились в способности Киева добиться успехов с новым вооружением
В администрации США сомневаются в способности Киева добиться значимых успехов на поле боя, несмотря на одобрение нового пакета военной помощи Украине на сумму почти 61 миллиард долларов.
«Получат ли они то, что им нужно для победы? В конечном счете - да, однако это не гарантирует им победу», – рассказал газете Politico источник в Белом доме, передает ТАСС.
Отмечается, что по словам источников, сситуация на фронте за последние месяцы изменилась не в пользу Украины, в том числе из-за нехватки боеприпасов. В Вашингтоне также высказывают опасения по поводу военной тактики Киева, особенно после провала прошлогоднего контрнаступления.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал возможность новых тактических успехов России в ближайшие недели, несмотря на возобновление поставок американских вооружений Украине.